Post-Brexit: Marea Britanie a încheiat un acord comercial cu Australia

Este primul acord comercial obţinut de Marea Britanie care nu este doar o reînnoire sau o adaptare a celor deja existente între UE şi alte state.Acest acord de liber-schimb oferă „posibilităţi fantastice companiilor britanice şi consumatorilor”, a declarat premierul britanic Boris Johnson, evidenţiind încă o dată conceptul de „Global Britain”, sau „Marea Britanie planetară”, adică orientarea globală a Marii Britanii după ieşirea din UE.În virtutea noului acord, toate mărfurile britanice vor putea intra pe piaţa australiană fără taxe vamale. Documentul, ce va fi publicat în zilele următoare, are în vedere şi protejarea fermierilor britanici, care se tem de concurenţa produselor australiene, în special carnea de vită şi de oaie. Este prevăzut un plafon pentru importurile în teritoriul britanic fără taxe vamale pentru o durată de 15 ani, în special prin aplicarea unor cote.Capitolul privind agricultura crease tensiuni inclusiv în interiorul guvernului britanic, între miniştrii agriculturii şi comerţului internaţional. Dar ministrul Michael Gove, însărcinat cu coordonarea acţiunii guvernamentale, a încercat să calmeze aceste tensiuni şi temerile fermierilor britanici, el amintind că doar un mic procent din exportul de carne australiană ajunge în Marea Britanie, iar această ţară va menţine norme sanitare exigente, cum ar fi cele care privesc carnea de vită cu hormoni sau puiul spălat cu clor.Dincolo de componenta comercială, Marea Britanie şi Australia doresc de asemenea să-şi intensifice cooperarea privind securitatea, schimbările climatice sau tehnologia. Schimburile comerciale dintre cele două ţări au însumat anul trecut - an marcat de pandemie - 13,9 miliarde de lire sterline. Acordul are şi un capitol privind circulaţia persoanelor, permiţând britanicilor cu vârste sub 35 de ani să călătorească şi să muncească mai liber în Australia.Londra speră că această înţelegere îi va facilita accederea în tratatul comercial transpacific, ce regrupează 11 state din America şi Asia. Acestea au acceptat la începutul lunii iunie să iniţieze cu Marea Britanie procedura de aderare la această vastă zonă de liber schimb.Anunţul zilei „arată ce putem realiza ca naţiune suverană”, a declarat ministrul britanic al comerţului internaţional, Liz Truss.După Brexit, Marea Britanie a încheiat deja acorduri comerciale cu UE, Japonia şi Norvegia. În prezent poartă negocieri cu India şi Noua Zeelandă, urmând să înceapă tratative cu Canada şi Mexic.Un obiectiv important al guvernului britanic este obţinerea unui acord comercial cu SUA, dar în privinţa acestuia progresele par deocamdată slabe. Subiectul nu a fost evocat în declaraţiile ulterioare întrevederii pe care premierul Boris Johnson şi preşedintele Joe Biden au avut-o la summitul G7 găzduit săptămâna trecută de Marea Britanie.