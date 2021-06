Netanyahu pârjolește pământul în discursul de rămas-bun / Comparația șocantă făcută la adresa administrației Biden

Netanyahu, în vârstă de 71 de ani, a fost înlăturat de la putere după ce guvernul de coaliție condus de Naftali Bennett a fost învestit de parlament cu un vot la limită de 60 pentru și 59 împotrivă Fostul premier israelian l-a declarat pe succesorul său, odată un aliat apropiat, ca un novice politic care nu are talentul necesar pentru funcție și a vorbit apoi despre provocarea reprezentată de gestionarea relației cu noua administrație democrată de la Casa Albă.Netanyahu a afirmat că „această administrație” din Washington i-a cerut să „nu discute în public despre neînțelegerile noastre privind Iranul”. „Dar, cu tot respectul, nu pot să fac asta”, a afirmat fostul premier, potrivit Jerusalem Post Netanyahu a comparat apoi tentativa SUA de a se întoarce în acordul nuclear iranian cu decizia președintelui american Franklin Delano Roosevelt de a nu bombarda șinele de tren care duceau la Auschwitz când a existat această oportunitate în 1944.„Prim-ministrul Israelului trebuie să poată să îi spună nu președintelui Statelor Unite în probleme ce ne amenință existența”, a subliniat Netanyahu care a amintit de un discurs susținut în 2015 în fața camerelor reunite ale Congresului american cu privire la opoziția față de acordul nuclear negociat în timpul administrației Obama.Discursul lui Netanyahu trebuia să țină 15 minute dar a continuat mai bine de jumătate de oră, potrivit Times of Israel Un diplomat israelian a declarat pentru Axios că Netanyahu „a decis să lovească în relația SUA-Israel din interesele sale personale și încearcă să lase pământul pârjolit pentru viitorul guvern”.Netanyahu a mai afirmat de asemenea în timpul discursului că Iranul „sărbătorește” înfrângerea sa deoarece „ei înțeleg că începând de astăzi vom avea un guvern slab și instabil care se va alinia cu dictatele comunității internaționale”.The Times of Israel a amintit însă că și noul premier Naftali Bennett și-a exprimat opoziția față de reîntoarcerea SUA în acordul nuclear iranian.