Imagini de la petrecerea G7 de pe plajă în ajunul ultimei zile de summit. Downing Street: Evenimentul a respectat regulile de distanțare socială FOTO

Downing Street a spus că ”atmosfera relaxată” a dat liderilor - inclusiv a președintelui american Joe Biden - ocazia să discute probleme globale.

Cu toate acestea, după apariția unor fotografii în spațiul public, unii au speculat că liderii G7 au încălcat măsurile anti-Covid din Marea Britanie.

More snaps from the beach .. pic.twitter.com/S0nIjzah9B