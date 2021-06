Joe Biden i-a făcut cadou lui Boris Johnson o bicicletă de 6.000 de dolari / Johnson i-a dat o fotografie tipărită din Wikipedia

Întâlnirea care a avut loc în Cornwall, Anglia, înainte de summit-ul G7 din weekend, a marcat prima vizită peste hotare din mandatul lui Biden.

Cadoul lui Johnson este menit să fie o apreciere pentru mișcarea Black Lives Matter în favoarea dreptății rasiale din ambele țări. Fresca cu Douglass este pictată pe peretele unei case din Edinburgh și este opera artistului Ross Blair, care a prezentat-o inițial online în 2020. Fotografia a fost făcută de Melissa Highton, care are cetățenie americană și britanică.

Bicicleta oferită de Biden este împodobită cu drapelele american și britanic și a fost prezentată ca „un gest de prietenie și recunoaștere a interesului comun pentru mersul pe bicicletă”, conform Casei Albe.

Johnson este cunoscut drept un ciclist împătimit care venea regulat cu bicicleta la lucru pe când era primarul Londrei. În prima parte a acestui an, prim-ministrul a fost criticat pentru că pedala în afara zonei sale locale în vreme ce cazurile de covid atingeau vârfuri în UK.

Bicicleta și casca asortată au fost fabricate de compania mică de familie Bilenky Cycle Works din Philadelphia, la comanda Casei Albe, în numai două săptămâni și cu discount.

Pictures of the “Boris Bike” and helmet from Philadelphia-based @bilenkycycles that Biden gave UK’s Boris Johnson, who was the 1st foreign leader he met with on his 1st overseas trip as president. pic.twitter.com/indVyn6JuS