Boris Johnson, criticat pentru că a mers la summitul G7 cu avionul şi nu cu trenul

După ploaia de critici, premierul s-a scuzat în declaraţii date presei, argumentând că „Regatul Unit este lider în dezvoltarea combustibilului curat pentru aviaţie”. „Una din liniile planului în zece puncte pentru revoluţia noastră industrială verde este să ajungem la o aviaţie cu emisii zero, pe lângă obţinerea unei amprente de carbon zero”, a mai spus Boris Johnson.

I’ve arrived in Cornwall for this year’s @G7 where I’ll be asking my fellow leaders to rise to the challenge of beating the pandemic and building back better, fairer and greener.



It will be a busy and important Summit, and I can’t wait to get started.#G7UK pic.twitter.com/H4VSQ2SCD6