CNN a obținut înregistrarea unei convorbiri telefonice a lui Giuliani datând din 2019 și legate de amestecul în problemele Ucrainei

Potrivit canalului CNN, convorbirea, care datează din iulie 2019 și care a durat 40 de minute, i-a avut ca protagoniști pe Giuliani, pe diplomatul american Kurt Volker și pe Andrii Iermak, un înalt consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Convorbirea este anterioară celei pe care Trump a avut-o cu Zelenski mai târziu, în cursul aceleiași luni, și care s-a aflat în centrul acuzațiilor care au dus la prima tentativă de punere a sa sub acuzare.Giuliani poate fi auzit spunând la telefon următoarele: „Tot ce avem nevoie de la președinte (Zelenski) este ca el să spună că are să numească un procuror onest, care o să facă investigații și o să dezgroape niște probe existente și acum, precum și alte probe legate de amestecul în alegerile din 2016, după care trebuie făcut ceva și apropo de chestia cu Biden”.Potrivit canalului CNN, Giuliani mai poate fi auzit spunând: „Careva din Ucraina trebuie să ia treaba în serios”.Pe parcursul convorbirii, Giuliani a exercitat în mod repetat presiuni în vederea deschiderii unei anchete, la un moment dat, el dând de înțeles că un anunț public pe tema anchetei ar avea drept rezultat o vizită în SUA a lui Zelenski și îmbunătățirea relațiilor americano-ucrainene.Asta ar însenina mult atmosfera, ar fi spus Giuliani, conform celor de la CNN. „Și cred că ar fi posibil ca eu să vin și să fac să se întâmple așa ceva. Cred că pot să vorbesc cu președintele (Trump) și să văd ce pot face pentru ca orice alte neînțelegeri să fie lăsate deoparte... Sunt de părere că ar fi bine să existe niște relații mult mai bune”.The Hill a intrat în contact cu biroul lui Giuliani în vederea unui comentariu.În cursul convorbirii, consilierul lui Zelenski, Iermak, a încercat să abată conversația spre alte subiecte de ordin diplomatic, cum ar fi o vizită de stat a președintelui ucrainean, subliniază CNN.„Sunt absolut sigur că, de îndată ce se va stabili data unei viitoare vizite a președintelui Zelenski în Statele Unite, eu voi fi gata să mă ocup personal de această pregătire”, a spus Iermak.Ideea fixă, potrivit căreia președintele Trump și aliații săi ar fi facilitat o anchetă ucraineană pe tema relațiilor președintelui Biden și ale fiului acestuia, Hunter Biden, cu Ucraina a fost cea care, în cele din urmă, a dus la prima tentativă de punere sub acuzare, din 2020. Trump a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților pentru abuz de putere și obstrucționarea Congresului, dar ulterior el a fost achitat de Senat.În prezent, Giuliani este anchetat de autoritățile federale pentru legăturile sale cu Ucraina.Ancheta s-ar putea extinde totodată și asupra afacerilor lui Giuliani cu România. În mai, publicația Politico relata că autoritățile erau interesate de relațiile sale cu România, relevant fiind cel puțin un eveniment – atunci când a trimis o scrisoare președintelui român Klaus Iohannis în care critică eforturile țării în vederea combaterii corupției.Giuliani a negat orice neregulă.