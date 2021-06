Prima reacție a lui Macron după palma primită în timpul unei vizite: Fapte izolate comise de indivizi ultraviolenți

Președintele francez Emmanuel Macron a vrut marți să relativizeze palma primită de la un bărbat în timpul unei vizite, denunțând ”fapte izolate” comise de către indivizi ultraviolenți” care nu trebuie ”să preia controlul asupra dezbaterii publice”, relatează Reuters și AFP.

"Totul e bine. Acest incident trebuie pus în perspectivă, ceea ce este, cred, un fapt izolat. Acest lucru nu ar trebui să pună în umbră restul subiectelor importante care privesc viața multora”, a declarat el pentur ziarul local Le Dauphine Libere, după ce a fost pălmuit în timpul unei vizite în sud-estul Franței.

”Nu trebuie să-i lăsăm pe oamenii ultraviolenți să prea controlul asupra dezbaterii publice, nu merită”, a adăugat el.

Întrebat dacă crede că climatul politic se deteriorează, șeful statului francez a spus că nu.

”Poporul francez este un popor republican. Majoritatea covârșitoare a francezilor sunt interesați de problemele de bază”, a spus el.

