O femeie condamnată la 30 de ani de închisoare pentru pierderea sarcinii a fost eliberată după ce a executat aproape o treime din pedeapsă

Sara Rogel a fost condamnată în octombrie 2012 după ce a mers la spital cu sângerări despre care a afirmat că au fost cauzate de o căzătură în propria locuință. Pe atunci o studentă în vârstă de 22 de ani, Rogel a fost pusă sub acuzare și condamnată pentru uciderea fetiței sale nenăscute.„Sara nu a meritat niciodată să fie în închisoare”, afirmă activista feministă Morena Herrera. „Sara ar fi trebuit să fie cu familia sa în timp ce se afla în doliu din cauza pierderii sfâșietoare a sarcinii. În schimb, ea a fost încarcerată pe nedrept timp de nouă ani”, a adăugat aceasta.Eliberarea femeii din închisoarea Zacatecoluca aflată la 56 de kilometri sud-est de capitala San Salvador a fost dispusă inițial în urmă cu o săptămână dar Rogel a fost forțată să rămână la unitatea de detenție până când a expirat termenul pentru atacarea deciziei de către procurorul general.El Salvador, o țară catolică preponderent conservatoare are una dintre cele mai stricte legi anti-avort din lume. Procedura nu este permisă în nicio situație, nici măcar în cazurile de viol sau în care viața mamei este în pericol, întreruperile de sarcină fiind pedepsibile cu până la 40 de ani de închisoare, potrivit BBC În ultimii ani unele sentințe au fost anulate la apel însă femeile sunt în continuare puse sub acuzare de autorități și în cazul unor unor avorturi induse din cauza unor urgențe medicale sau dacă bebelușul moare la naștere.Peste 17 femei „încă sunt încarcerate nedrept în El Salvador după ce au suferit urgențe obstetrice”, afirmă Paula Avila-Guillen, directorul executiv al Centrului pentru Egalitatea Femeilor.„Fiecare din aceste cazuri arată consecințele perfide ale criminalizării absolute a avortului, rezultând într-un stat care persecută și încarcerează femei în momentul în care acestea au nevoie cel mai mult de acces la îngrijire medicală și protecție”, adaugă Avila-Guillen.