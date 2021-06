Jimmy Choo despre modul în care Covid a schimbat moda / Legendarul designer vorbește despre pantofii lui preferați pe care i-a creat la 11 ani și explică de ce lucrează încă la 72 de ani

Legendarul designer Jimmy Choo, care a vândut compnia care îi poartă numele în 2017, a acordat un interviu ziarului Wall Street Journal , în care vorbește despre activitățile în care este implicat: proiectează pantofi și o rochii de mireasă. El este de asemenea, ambasador al turismului pentru Malaezia sa natală și lansează o școală de modă din Londra pentru educarea tinerilor designeri. Choo a mai vorbit despre modul în care Covid-19 a schimbat industria modei dar și despre ce îl motivează să continue să proiecteze pantofi.





Choo: În ultimul an, am avut doar lansări digitale. Cred că, pe măsură ce Covid se stinge încet, ne vom întoarce la podiumurile de modă. Oamenilor le place să audă muzica și să vadă modelele. În digital, senzația este diferită. Cred că adevăratele spectacole vor reveni.





Choo: Am fost în Malaezia în ultimul an. Aici, încă ne îmbrăcăm frumos. Altfel viața ar fi prea plictisitoare. Oamenilor le place să meargă la cumpărături și să poarte lucruri frumoase.





Choo: În facultate, am studiat designul. Dar nu am învățat niciodată despre latura de business a modei sau despre cum să lucrăm cu fabricile. Tatăl meu îmi spunea mereu că, dacă ai o abilitate anume, trebuie să o transmiți și altora. Dacă n-o transmiți, se va pierde.





Choo: Trebuie să iubească ceea ce fac. Dacă nu iubesc ceea ce fac, nu are rost să se apuce. Nu poți porni de la ideea: „Vreau să fiu celebru și să câștig mulți bani.” De asemenea, dacă există ceva ce nu știi, ar trebui să întrebi oamenii. Dacă taci, nu vei învăța niciodată. Tatăl meu m-a învățat asta.





Choo: Tatăl meu îmi spunea mereu, ori de câte ori bei apă, gândește-te de unde vine apa. Tatăl meu a fost designer de pantofi. Unchiul meu, dar și mama concepeau pantofi. Provin dintr-o familie de pantofari. Tatăl meu nu mi-a spus să-l urmez , să devin și eu pantofar. Dar le voi mulțumi mereu mamei și tatălui meu. Dacă nu ar fi fost ei, nu aș fi aici astăzi.





Prima pereche de pantofi pe care domnul Choo a conceput-o, la vârsta de 11 ani, a fost pentru mama lui. Domnul Choo a numit-o pantofi de „cățeluș”, pentru că mama îi spunea în copilărie Cățeluș.





Choo: Când aveam 11 ani, am conceput o pereche de pantofi pentru mama, pentru ziua ei de naștere. I-am numit pantofii „cățeluș”, pentru că mama mea mă alinta Cățeluș. Când veneam de undeva, de la un prieten, mama spunea „Cățelușul vine acasă la cină.” Nu-mi plăcea. I-am spus: „Spune-mi altcumva!”.





Choo: Ca designer lucram tot timpul. Ajungeam să dorm în atelier, să nu-mi văd copiii. A doua zi dimineață, mă spălam și o luam de la capăt. E timpul să petrec mai mult timp cu familia mea, mi-am zis.





Choo: O mulțime de prieteni vechi vin la mine și îmi spun: „Poți să faci pantofi pentru fiica mea?” Până la 90 sau 100 de ani, dacă îmi voi putea transmite cunoștințele, voi fi foarte fericit.





Choo: Când eram la Londra, îmi făceam spectacolele de modă și am văzut o mulțime de cliente care mă întrebau ce tip de pantof se potrivește ținutei lor de mireasă. Așa că am făcut o mulțime de pantofi de mireasă pentru rochii de mireasă. Mi-am spus: „Într-o zi mi-ar plăcea să concep și o rochie de mireasă.” Nepotul meu și întreaga sa familie fac rochii de mireasă de mână. Le-am spus, ce-ar fi să lucrăm împreună? Este o afacere de familie.





Vârstă: 72 de aniNumele de pe certificatul de naștere: Choo.Naționalitate: malaeziană de origine chinezăReședință: Londra și Kuala LumpurEducație: Cordwainers College, acum face parte din London College of Fashion, care face parte din University of the Arts LondonCum a început: După ce a absolvit facultatea, mama lui i-a dat bani pentru a-l ajuta să-și înceapă afacerea cu pantofiFamilia: Este căsătorit cu Rebecca Choo, cu care are o fiică și un fiuOnoruri: Deține o catedră onorifică de la London College of Fashion, Ordinul Imperiului Britanic și Panglima Jasa Negara, conferită de The Ruler of Malaysia pentru un serviciu meritoriuClienți celebri: prințesa Diana și membrii altor familii regale