Jill Biden a împlinit 70 de ani / Cum l-a cunoscut pe Joe și motivul pentru care l-a refuzat de 5 ori când a cerut-o de soție

Tată singur la 30 de ani

Cum s-au cunoscut soții Biden

Cuplul și-a început ziua printr-o plimbare cu bicicleta însoțiți de membri ai Secret Service. Cei doi se vor întoarce la Casa Albă vineri.Biden a cumpărat locuința din statul Delaware pentru 2,7 milioane de dolari în 2017, după încheierea celui de-al doilea său mandat de vicepreședinte.Soții Biden sunt căsătoriți de 44 de ani însă la început Jill Taylor Jacobs a avut nevoie de ceva convingere pentru a deveni soția viitorului președinte al SUA, potrivit Insider „Joe adesea le spune oamenilor că nu am fost de acord să mă căsătoresc cu el până a cincea oară când m-a întrebat”, a declarat aceasta în timpul Convenției Naționale a Partidului Democrat din 2012.„Adevărul este că l-am iubit de la început”, a adăugat aceasta.La șase săptămâni după ce a fost ales senator din partea statului Delaware în 1972, Joe Biden a primit un apel telefonic devastator: soția și iubita sa din liceu, Neilia, murise într-un accident de mașină în care și-a pierdut viața și Naomi, fiica de un an a cuplului.Fiii Beau, 4 ani, și Hunter, 3 ani, au supraviețuit însă au necesitat luni de spitalizare, Biden depunând în mod faimos jurământul de senator de lângă patul de spital al lui Beau, potrivit revistei People La vârsta de 30 de ani Biden rămăsese un tată singur cu doi copii mici și a făcut naveta din Washington la locuința din Wilmington, Carolina de Nord, în fiecare noapte până când a cunoscut-o pe Jill (născută Jacobs) trei ani mai târziu.Jill a povestit într-un interviu acordat Vogue în 2016 despre prima întâlnire a cuplului, aceasta fiind aranjată de fratele lui Joe:„Eram în ultimul an de facultate și ieșeam cu tipi în blugi și tricouri. El (Joe) a apărut la ușă într-o jachetă și mocasini și m-am gândit 'Dumnezeule, asta n-o să meargă, nici într-un milion de ani'. El era cu nouă ani mai mare decât mine! Dar ne-am înțeles foarte bine...am mers sus și am sunat-o pe mama la unu noaptea și i-am spus 'Mamă, am întâlnit în sfârșit un gentleman'”.Relația a devenit rapid serioasă însă Jill l-a refuzat pe Joe de cinci ori când acesta a cerut-o de soție, fiind îngrijorată de destrămarea primului ei mariaj și de creșterea unor copii care și-au pierdut mama la o vârstă fragedă.„[La fiecare propunere] am spus 'Nu încă' deoarece deja mă îndrăgostisem deja de băieți și am simțit cu adevărat că acest mariaj trebuie să funcționeze. Deoarece ei și-au pierdut mama nu puteam să-i las să își piardă o altă mamă”, a relatat Jill pentru Vogue.Însă cei doi s-au căsătorit în 1977 - luându-i pe băieți în luna de miere - și în 1981 s-a născut fiica lor, Ashley.