Se întâmplă în India: Un mire s-a căsătorit în aceeași zi cu sora miresei după ce aceasta a murit în timpul nunții

Nunta in India

Incidentul a avut loc pe 27 mai în satul Samaspur din nordul țării, potrivit Times of India care relatează că nunta a fost între o femeie numită Surbhi și un bărbat dintr-un sat învecinat numit Mangesh Kumar.Cei doi făceau schimb de ghirlande de flori, tradiționale la nunțile din India, când Surbhi s-a prăbușit pe scenă. Un doctor s-a grăbit să îi acorde primul ajutor dar a declarat ulterior că femeia și-a pierdut viața din cauza unui infarct, potrivit site-ului indian News 18 Însă festivitățile au continuat cu o altă mireasă. În timp ce trupul neînsuflețit al lui Surbhi a fost depus într-o altă încăpere a locuinței, ceremonia nupțială a continuat cu Nisha, sora mai mică a lui Surbhi.„Nu am știut ce să facem în acea situație. Ambele familii au discutat și cineva a sugerat că sora mea mai mică Nisha să fie măritată cu mirele”, a relatat Saurabh, fratele celor două femei pentru canalul TV9 „A fost o decizie grea pentru familia noastră. O fiică zăcea moarta într-o cameră și nunta unei alte fiice era oficiată în cealaltă cameră”, a declarat și unchiul celor două fete, adăugând că „nu am văzut niciodată emoții atât de amestecate”.Aceasta este a doua instanță când presa din India a relatat în ultimele 30 de zile despre o „înlocuire” de ultim moment la o nuntă din această țară.În luna mai o mireasă din orașul Maharajpur s-a căsătorit cu un membru al cortegiului mirelui după ce acesta a fugit în timpul ceremoniei. Familia femeii a ales unul dintre domnișorii de onoare a mirelui pentru a-i lua locul acestuia.