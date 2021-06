Rochia de mireasă purtată de Prințesa Diana, expusă la Palatul Kensington. Lady Di ar fi împlinit 60 de ani în iulie

Printesa Diana in rochia de mireasa

Ducii de Cambridge și Sussex au împrumutat rochia pentru această expoziție care este inaugurată cu aproximativ o lună înainte de 1 iulie, ziua în care prințesa ar fi împlinit 60 de ani.Celebra rochie a fost creată de designerii David și Elizabeth Emanuel pentru nunta regală care a avut loc în iulie 1981, la cererea prințesei.Rochia are atașată o trenă lungă de 7,6 metri, drumul tinerei mirese către altar, în Catedrala St. Paul, oferind un adevărat spectacol vizual. De altfel, a fost cea mai lungă trenă folosită vreodată.Rochia strânsă în talie, dar cu fusta amplă, cu mâneci bufante, decorate cu fundițe și volănașe din tafta, reprezintă o combinație între tradiție și moda anilor 1980. Pe corsaj este aplicată o dantelă specială vintage, care a aparținut inițial Reginei Maria, rochia având aplicate și paiete și perle de valoare.Organizatorii expoziției, Royal Style in the Making, susțin că este una dintre cele mai celebre rochii de mireasă din istorie.Stilista Elizabeth Emanuel a povestit momentul în care prințesa a telefonat cerându-le ei și soțului ei de atunci să îi creeze rochia de mireasă. ”A fost unul dintre momentele acelea când realizezi că viața ta nu va mai fi niciodată la fel”.Ea "înţelegea ce aşteptări avea publicul de la hainele ei ", afirmă creatorul, şi i-a "plăcut să încalce regulile", nepurtând adesea mănuşi, pălării, aşa cum cerea protocolul regal.Mai multe rochii au fost împrumutate de fiii săi, prinţii William şi Harry, care au vorbit recent despre frământările mamei lor care ar fi împlinit 60 de ani la 1 iulie.