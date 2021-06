Zelenski acuză Rusia: Și-a retras trupele de la graniță doar declarativ. Actualele sancțiuni ale UE și SUA nu mai funcționează

Trebuie să exercităm presiune

Nord Stream 2, arma puternică a Rusiei

Zelenski a denunţat concentrarea de trupe ruseşti de-a lungul frontierei Ucrainei cu Rusia şi în Donbas (est), precum şi în Crimeea anexată, subliniind că atât la frontiera dintre cele două ţări, cât şi în peninsula "temporar ocupată", Rusia şi-a suplimentat numărul de avioane şi de armament greu.Comandantul şef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, s-a alăturat reuniunii prin videoconferinţă dintr-o zonă nu departe de linia frontului în Donbas, informându-i pe senatorii americani despre situaţia din Doneţk şi Lugansk, scena unui conflict armat din 2014."Conducătorii ruşi merg înainte cu planurile lor de agresiune împotriva Ucraina", a afirmat Homceak în cadrul discuţiei cu senatorii Jeanne Shaheen, Chris Murphy (democraţi) şi Rob Portman (republican).Comandantul şef al armatei ucrainene a indicat că Rusia menţine trupe în regiunile învecinate Rostov, Belgorod şi Voronej, pe lângă Crimeea, anexată de Moscova în 2014. El a denunţat, de asemenea, că miliţiile separatiste din Doneţk şi Lugansk continuă să atace poziţiile ucrainene, printre rebeli aflându-se şi un număr important de lunetişti provenind din Rusia.Zelenski a mulţumit SUA pentru sprijinul lor politic şi militar, în speranţa că acesta din urmă va creşte, pledând totodată pentru schimbarea formatului de sancţiuni împotriva Kremlinului."Actualele sancţiuni ale Uniunii Europene şi SUA împotriva Rusiei nu mai funcţionează. Rusia s-a obişnuit să trăiască cu ele, în timp ce anexează alte teritorii şi ameninţă Europa. Lumea civilizată nu trebuie să permită aşa ceva. Din acest motiv, consider că trebuie nu doar să exercităm presiune, ci şi să gândim un nou format de sancţiuni", a declarat şeful statului ucrainean.La rândul său, Jeanne Shaheen - senatoare de New Hampshire - a subliniat importanţa trimiterii unui "semnal puternic" către Rusia pentru ca aceasta să-şi retragă toate trupele de la graniţa cu Ucraina.După mai multe săptămâni de tensiune cu Kievul, ceea ce a generat temeri privind izbucnirea unui nou conflict în estul Ucrainei, ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a anunţat la sfârşitul lunii aprilie retragerea trupelor pe care Moscova le mobilizase în apropiere de frontiera ucraineană, sub pretextul unor exerciţii.De atunci, Rusia acuză NATO că a contribuit la creşterea tensiunii militare odată cu creşterea numărului de trupe în regiune şi a avertizat SUA să "stea departe" de Crimeea şi de Marea Neagră, notează EFE.La întâlnirea cu senatorii americani, preşedintele ucrainean a abordat şi proiectul de gazoduct Nord Stream 2, destinat să lege Rusia de Germania pe sub Marea Baltică, subliniind că numai SUA "pot împiedica finalizarea şi darea în exploatare" a acestuia, conform unui comunicat al preşedinţiei ucrainene, citat de Ukrinform."Nord Stream 2 vizează nu doar securitatea energetică, despre care vorbesc mulţi diplomaţi şi politicieni, ci este şi o arma puternică distinctă a Federaţiei Ruse, care i se pune în mâini astăzi. Iar, apoi, Occidentul se va întreba: 'Cum am putea să ne apărăm de Rusia?' Răspunsul este simplu: nu-i daţi arme inamicului!", a declarat Zelenski, adresându-se senatorilor americani.După lansarea Nord Stream 2, Rusia ar putea decupla Ucraina de la aprovizionarea cu gaze, şi-a exprimat temerea preşedintele Zelenski. Din aceasta cauză, bugetul ucrainean va pierde "cel puţin 3 miliarde de dolari pe an", a spus el, adăugând: "Noi nu vom avea atunci cu ce plăti armata ucraineană!".Conştientizarea pericolelor pe care le comportă Nord Stream 2, potrivit lui, este deosebit de actuală înaintea summitului dintre preşedinţii american şi rus, Joe Biden, respectiv Vladimir Putin, preconizat pentru 16 iunie în Elveţia. Administraţia Biden s-a opus iniţial construcţiei conductei, dar la sfârşitul lunii mai, Biden a numit instituirea de noi sancţiuni împotriva Nord Stream 2 drept "contraproductivă din punctul de vedere al relaţiilor noastre europene", întrucât conducta este "practic terminată", aminteşte agenţia ucraineană de presă. (Sursa: Agerpres