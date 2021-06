Monarhia britanică a dezvăluit planurile pentru Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a, o premieră istorică pentru orice monarh britanic

Regina Elisabeta a II-a isi va sarbatori Jubileul de Platina in 2022

Regina, deja cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, va fi de asemenea primul monarh britanic care va sărbători un Jubileu de Platină, fiind așteptate angajamente oficiale pentru a marca ocazia specială în decursul întregului an viitor.Planurile legate de jubileu au fost dezvăluite de Palat miercuri, acestea urmând să includă un program plin de evenimente la care cel mai probabil va putea participa și publicul.O paradă, cunoscută drept „ Trooping the Colour ”, va da startul weekendului prelungit care va începe joi, 2 iunie.Evenimentul are de obicei loc de ziua de naștere a reginei însă a fost anulat în ultimii doi ani din cauza pandemiei de COVID-19.Mai târziu în cursul weekendului felinare vor fi aprinse în întregul Regat Unit, regina va participa la faimoasa cursă de cai Epson Derby și la un concert organizat la Palatul Buckingham.Un eveniment similar a fost pus în scenă și în 2012 cu ocazia Jubileului de Diamant al reginei.Elisabeta a II-a și alți membri ai familiei regale vor face vizite în diferite părți ale Marii Britanii în cursul anului viitor iar în ultima zi a weekendului care marchează jubileul britanicii vor fi încurajați să petreacă pe stradă pentru a marca evenimentul.Festivitățile vor include și un concurs de frumusețe la Palatul Buckingham.Regina Elisabeta a II-a a fost încoronată în 1952 și a devenit cel mai longeviv monarh britanic în urmă cu 6 ani. Aceasta va împlini 96 de ani când își va celebra al șaptelea deceniu al domniei sale pe 6 februarie 2022.Celebrările regale sunt de regulă amânate până în cursul verii din cauza vremii rele din Marea Britanie. Elisabeta a II-a a rămas văduvă după decesul prințului Philip la vârsta de 99 de ani în luna aprilie iar jubileul de anul viitor va fi primul fără acesta alături de ea.