Blogul lui Donald Trump a fost închis definitiv

Trump a lansat luna trecută site-ul web, denumit „De la biroul lui Donald Trump”, luna trecută, pentru a comunica cu susținătorii. Site-ul permite acum utilizatorilor doar să-și trimită adresele de e-mail și numerele de telefon pentru a se înscrie pentru actualizări de la fostul președinte.Oameni din echipa lui Donald Trump au confirmat pentru The Hill că blogul nu va ma fi activ, numindu-l „auxiliar eforturilor mai largi pe care le avem și la care lucrăm”.Nu este clar pe ce alte căi ar urma Trump să comunice cu susținătorii săi.O serie de platforme de socializare, inclusiv Twitter și Facebook, l-au interzis pe Trump în urma asaltului Capitoliului, invocând afirmațiile sale neacceptate de fraudă electorală pe scară largă la alegerile prezidențiale din 2020. Facebook a anunțat luna trecută că interzicerea contului lui Trump va continua în urma unei decizii emise de Consiliul său de supraveghere independent. Cu toate acestea, consiliul a declarat că o suspendare nedeterminată nu este adecvată, solicitând Facebook să revizuiască decizia și să dezvolte un „răspuns proporțional” în termen de șase luni.Directorul financiar al Twitter, Ned Segal, a declarat la începutul acestui an că interzicerea lui Trump de pe platforma de socializare de top este permanentă, chiar dacă va candida din nou la președinție în 2024.Interacțiunile cu postările de pe blogul lui Trump au scăzut semnificativ în săptămânile de după lansare, a menționat The Washington Post.Ziarul a raportat 159.000 de interacțiuni în total pe rețelele sociale în prima zi a blogului. Dar a doua zi, interacțiunile au scăzut la 30.000 și nu au depășit 15.000 de interacțiuni pe zi de la acel vârf.