​VIDEO Un opozant belarus, Stepan Latypov, se înjunghie în gât, în cuşca acuzaţilor, în timpul unui proces

”Stepan s-a învineţit şi s-a lungit pe bancă. O ambulanţă a fost chemată”, precizează ONG-ul.

Înainte să treacă la fapte, opozantul, în vârstă de 41 de ani, l-a avertizat pe tatăl său, care tocmai depusese mărturie, că a fost ameninţat cu urmărirea în justiţie a familiei, în cazul în care nu-şi recunoaşte vinovăţia, porivit aceleiaşi surse.

Stepan Latypov a fost arestat la 15 septembrie, în apropierea locuinţei, un bloc cunoscut la Minsk drept deosebit de activ în contestarea preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko.

El este judecat cu privire la fraudă în cadrul activităţii sale profesionale, din cauză că a coordinat proteste prin intermediul unui grup, pe mesageria Telegram, înfiinţarea unui atelier de producţie a unor simboluri ale opoziţiei şi opunere rezistenţă poliţiştilor la arestare.

