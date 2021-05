Nepot al lui Fethullah Gülen, ”repatriat” cu forța de serviciul secret turc

Serviciile de informaţii turce l-au arestat în străinătate şi repatriat pe un nepot al predicatorului Fethullah Gülen, acuzat de preşedintele Recep Tayyip Erdogan că ar fi orchestrat puciul eşuat din iulie 2016 împotriva sa, informează AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit agenţiei Anadolu, Selahaddin Gülen a fost adus în Turcia de agenţi ai Organizaţiei naţionale de informaţii (MIT) după ce a fost arestat într-o ţară al cărei nume nu a fost dezvăluit.

Anadolu, care publică o fotografie în care suspectul apare încătuşat şi stând în picioare între două steaguri ale Turciei, nu menţionează dacă operaţiunea a avut loc cu acordul ţării unde s-a desfăşurat.

