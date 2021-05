INFOGRAFIC Cât de mare este bogăția lui Elon Musk în comparație cu orice, de la McDonald's până la Kazahstan / O nouă bulă?!

Acesta este fiecare lucru pe care Grecia îl produce într-un an, un miliard de tone de roșii, 500 de milioane de tone de pepeni verzi, toată brânza, grâul, uleiul, întreaga industrie turistică și orice alt bun și serviciu din toată țara.





Dar un lucru pe care acest grafic nu îl înțelege este cât de rapidă a fost această creștere. Iată același grafic pe o perioadă mult mai lungă. Din nou, iată McDonald's, Ford și Kazahstan. Comparați oricare dintre acestea cu linia lui Elon Musk și puteți vedea că această creștere a lui este aproape verticală. Deci, să aruncăm o privire mai atentă pentru a afla ce înseamnă această creștere.





Așadar, pentru a înțelege mai bine acest grafic, ne ajută cu adevărat să știm ce valoare are de fapt. Bogăția lui Musk este alcătuită în mare parte din acțiunile pe care le deține, majoritatea din Tesla. De fapt, dacă trageți un grafic al stocului Tesla peste averea sa, puteți vedea că este aproape exact la fel.





Deci, vorbim mai mult de Tesla. Pentru comparație, iată cele mai mari două companii auto din lume, VW și Toyota. Puteți vedea cât de dezechilibrat este acest lucru cu producția. VW a făcut opt ​​milioane de mașini anul trecut, Tesla a făcut 500.000. Punând din nou averea lui Musk în aceeași scară, puteți vedea punctul în care averea sa personală a depășit-o pe VW în august anul trecut și a depășit pe scurt valoarea Toyota.





Averea lui Elon Musk, o nouă bulă sau creștere organică?!





Acest vârf urmează o tendință similară cu a bulelor din trecut. Pentru comparație, iată bula de aur din 1979, prăbușirea imobiliarelor japoneze, din care țara nu și-a mai revenit.





Deci, să ne întoarcem la graficul lui Elon Musk. Obținerea unei cifre exacte a valorii sale este dificilă, deoarece averea sa privată este, bine, privată, și toată lumea își calculează estimările ușor diferit, dar pentru a înțelege cât de bogat este Elon Musk, ajută la înțelegerea valorii unui miliard.





Să comparăm distanța. Călătorind cu un milion de mile Elon Musk ar ajunge la 1/34 din drumul spre Marte, chiar și în cel mai apropiat punct al său în orbită. Un miliard te-ar duce acolo de 29 de ori, dar acesta este doar un miliard. Actualii 176 miliarde de mile ale lui Musk ar reprezenta 5.104 călătorii.





Aceasta este doar din aprilie 2020 până în aprilie 2021. Și pe parcursul acestui an, bogăția lui Elon Musk a trecut de la 30 miliarde la 172 miliarde dolari. Aceasta reprezintă o creștere de 383 de milioane pe zi. De mult, în fiecare zi, timp de un an. Chiar și în comparație cu creșterea rapidă recentă a altor miliardari din tehnologia SUA, cum ar fi Bill Gates sau Jeff Bezos, averea sa a decolat cu adevărat în ultimul an.





Această secțiune specifică este chiar mai dramatică. Această linie aproape verticală este o perioadă de cinci zile în care Elon Musk a devenit brusc cea mai bogată persoană din lume, pe măsură ce averea sa a crescut cu 39 de miliarde de dolari. Numai această sumă l-ar face cel de-al 35-lea cel mai bogat om din lume, tocmai învingându-l pe Giovanni Ferrero și familia, proprietarii Nutella.

Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu banii săi





Că o săptămână de câștiguri Musk ar putea cumpăra echipele New York Yankees, Dallas Cowboys, LA Lakers, Toronto Maple Leafs, Manchester United și, odată ce a rămas fără mari echipe sportive pentru a cumpăra, suficiente aeronave Boeing 747 pentru a inființa o companie aeriană. Dar asta înseamnă doar cinci zile de creștere.





Bogăția sa totală l-ar ajuta însă să cumpere mult mai mult. Dacă Elon Musk ar fi încasat această valoare de 172 miliarde de dolari, el ar putea să-și cumpere 5.030.710 Tesla Model 3. Asta înseamnă mai multe mașini decât există în Suedia. Acele mașini, stând în șir bara la bară, ar ocupa atât de mult spațiu încât s-ar întinde pe 11 kilometri lungime și patru kilometri lățime, suficient pentru a acoperi aproape întregul Manhattan





Dacă ar fi vrut să acceseze efectiv mașinile, ar trebui să aplatizeze și o zonă mare din New Jersey și Brooklyn pentru a construi cea mai mare parcare din lume. Și dacă nu ar vrea să investească în Tesla, ar putea cumpăra aproape patru milioane de Bitcoins la 40.000 de dolari fiecare, aproape 20% din oferta mondială sau dacă ar dori o investiție mai puțin volatilă, un bloc solid de 5,5 metri din aur de 24 de karate. Aurul este foarte scump.





( Insider ) 172 de miliarde de dolari i-ar fi suficiente pentru a-i cumpăra a treia cea mai mare armată din lume, mai mare decât armatele Rusiei și Indiei la un loc. Dar acesta nu este doar un număr static. Dacă traiectoria anului trecut ar continua, asta ar face din Must un trilionar în doar cinci ani.

Elon Musk este a doua cea mai bogată persoană din lume. În prezent, el are o valoare de peste 176 miliarde de dolari din care și-ar putea cumpăra 5.503.710 Tesla Model 3. Între aprilie 2020 și aprilie 2021, Elon Musk a câștigat în medie 383.000.000 de dolari pe zi. Insider.com prezintă un grafic al bogăției lui Elon Musk până în prezent. În fiecare zi, acest grafic fluctuează, uneori cu miliarde de dolari. Acest punct de aici, aproape de partea de jos a graficului, este de aproximativ 10 miliarde de dolari.Acesta este PIB-ul Malawi. Asta a fost acum trei ani. Aceasta este plafonul de piață al Ford, PIB-ul din Puerto Rico, plafonul de piață al McDonald’s, PIB-ul Kazahstanului, iar acesta, în vârf, este de 210 miliarde de dolari. Acesta este PIB-ul actual al Greciei și foarte aproape de PIB-ul României.