Italia, căderea telecabinei: Frază șocantă auzită de un român în ajunul tragediei: „Deocamdată am reparat-o așa, vom vedea mâine”

O așteptare de 55 de minute la telecabina defectă

„O vom repara așa pentru azi, vedem noi mâine"

14 persoane au decedat în accidentul de telecabină

Alexandroae era împreună cu soția sa pe vârful Mottarone și au făcut ultima plimbare sâmbătă, deci cu o zi înainte de prăbușire. La coborâre de pe munte, din cauza lucrărilor, cursa a fost întârziată cu aproximativ o oră și apoi au coborât în telecabină cu mecanicii „care au spus că nu pot scoate un rulment”, explică el.Era ora 16, cel târziu ora 16.10: "Când soția mea a întârziat ne-am temut că nu vom avea timp să coborâm cu cursa de la ora 17. În schimb, plecarea s-a amânat pentru că a existat această problemă, iar la sfârșit, am așteptat aproximativ 55 de minute înainte de a pleca. S-a făcut 17:40 și în cele din urmă am plecat la 17:55", povesteste acesta.Românul explică că nu i-a fost frică: "Am avut întotdeauna încredere în aceste ascensoare, trăiesc la munte și am mers de mai multe ori cu telecabina. Eram sigur că totul era în siguranță, dar acum cred că puteam rămâne acolo. Miraculos? Destul, poate că ea nu a căzut în seara aceea, poate că mai trebuia să facă încă 2-3 curse. A fost ultima zi ... ".Sâmbătă după-amiaza a continuat în liniște, Alexandroae și soția sa au așteptat ca tehnicienii să termine intervenția și au coborât cu ei. Aceștia „discutau despre un rulment pe care nu au putut să-l scoată”. A doua zi, totuși, în timp ce se aflau în mașină, au auzit știrile la radio "și m-am gândit că ar putea fi acea telecabină. Nu știu, nu știu unde au făcut tehnicienii reparația, pe telecabină sau pe vreun stâlp, am auzit doar ciocanul care lovea, dar acum mi-e teamă că e așa. Nu am auzit totul în timp ce vorbeau, dar numai când au spus „o vom repara așa pentru azi, vedem noi mâine" și că vorbeau despre un rulment pe care nu l-au putut scoate”.Cel puțin 14 persoane - dintre care cinci cetățeni israelieni - și-au pierdut viața, iar un copil se află în stare gravă la spital, după ce o telecabină s-a prăbușit duminică în Italia, căzând 20 de metri în gol. Tragedia a avut loc în staţiunea Stresa din regiunea Piemont, în nordul Italiei, pe malul lacului Maggiore. Eitan, băiatul israelian care este unicul supraviețuitor al accidentului de teleferic soldat cu 14 morți duminică Italia, s-a trezit din comă și urmează să iasă în curând de la reanimare, anunță spitalul din Torino în care a fost internat, relatează AFP și Barrons