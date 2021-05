VIDEO California: Cel puțin opt morţi şi mai mulți răniţi într-un atac armat în incinta unei companii de transport public; atacatorul, ucis

UPDATE 21:05 Cel puțin opt oameni au fost uciși în atacul armat din San José, California, miercuri, iar atacatorul era angajat al companiei vizate, a spus poliția, potrivit AFP. "Pot confirma că opt persoane au murit în prezent. Și un suspect a fost declarat mort", a spus Russell Davis, de la Departamentul de Poliție al Județului Santa Clara, avertizând că numărul morților ar putea crește.

Un atac armat s-a soldat miercuri cu ”mai mulţi morţi” şi răniţi în incinta unei companii de transport public, Valley Transportation Authority, care gestionează transportul într-o parte a regiunii, la San Jose, în California, anunţă poliţia locală, relatează AFP.

Atacul a avut loc în apropierea unei incinte aparţinând Valley Transportation Authority (VTA), care gestionează transportul public în zonă.

Angajaţi VTA ”se află printre victime”, potrivit poliţiei, care nu precizează despre câte victime este vorba.



Incinta a fost fost evacuată, a anunţat pe Twitter întreprinderea.



O serie de atacuri armate au îndoliat Statele Unite în ultimele luni, inclusiv într-o instaţaie FedEx, la Indianapolis, într-un imobil de birouri în California , într-un supermarket la Boulder, în Colorado, şi în mai multe saloane de masaj din Atlanta.



În weekend, 12 persoane au fost ucise prin împuşcare, iar alte aproximartiv 50 au fost rănite în întreaga ţară, o intensificare a violenţei armelor de foc, denunţată drept o ”epidemie” de către preşedintele american Joe Biden.

Breaking: Reports indicate that there are 6-7 fatalities after a shooting at VTA light rail yard in San Jose, California. The shooter reportedly committed suicide. (Via @lenKPIX) pic.twitter.com/aFWIoWdQti