Roman Protasevici ar fi cerut echipajului Ryanair să nu aterizeze la Minsk: „Nu faceți asta. Mă vor omorî”

„Mă vor omorî”

„Și-a acceptat soarta”

Ofițeri ai poliției din Minsk au urcat la bordul avionului după ce acesta a fost forțat să aterizeze și i-au arestat pe Protasevici și pe prietena sa, declansând un val de indignare la nivel internațional.Pasageri de la bordul avionului au relatat că acesta se afla la „doar câteva minute” de destinația sa din Lituania când pilotul a anunțat că va avea loc o aterizare de urgență la Minsk.FOTO: TwitterMulți dintre cei 171 de pasageri au crezut inițial că s-a întâmplat ceva cu avionul sau că este o problemă la aeroportul din Vilnius, potrivit Politico Pasageri de la zborul avionului au declarat pentru The Daily Beast că de îndată ce Ryanair a anunțat ocolul, Protasevici a deschis imediat compartimentul de deasupra capului pentru a-și lua dispozitivele electronice, laptopul, telefonul pentru a i le da prietenei sale, Sofia Sapega.„Un bărbat s-a ridicat în spatele meu și a spus că vrea să discute cu stewardul”, a relatat pentru Politico Raselle, o femeie din Lituania care locuiește în Grecia.Aceasta a adăugat că Protasevici era „șocat și speriat” și că a început să se roage de echipaj.„Nu faceți asta. Mă vor omorî”, ar fi spus acesta, precizând că „sunt un refugiat”.Potrivit martorilor, un însoțitor de zbor a citat „acorduri legale” drept motiv pentru care avionul trebuie să aterizeze.Deși majoritatea pasagerilor au rămas în mare parte calmi, unii dintre aceștia au relatat pentru Barrons că Protasevici și-a exprimat teama și că le-a spus că „se confruntă cu pedeapsa capitală”.FOTO: Petras Malukas / AFP / Profimedia Images„Nu zbiera dar era foarte clar că se teme foarte tare”, a relatat Edvinas Disma pentru AFP, adăugând că „părea că dacă ar fi fost deschis geamul ar fi sărit pe el”.După ce avionul a aterizat în Minsk, autoritățile bieloruse au început să înlăture pasagerii în grupuri de câte cinci în timp ce câini îi miroseau pe ei și pe bagajele lor.Unul dintre pasageri, Saulius Danauskas, a declarat pentru site-ul de știri Delfi că și-a dat rapid seama că amenințarea cu bombă a fost o farsă.„Când am aterizat oamenii stăteau în avion degeaba. Nu ne-au lăsat afară timp de jumătate de oră. Dacă era o bombă la bord de ce nu ne-ar fi dat drumul?”, a relatat acesta.Alți pasageri au declarat pentru The New York Times că bagajele lui Protasevici au fost verificate de două ori înainte ca un ofițer de securitate să îl conducă la terminal unde a fost arestat.„Roman a fost cu noi când am ajuns și apoi i-au luat pe el și pe prietena sa”, a declarat Raselle pentru Politico. „Totul a fost foarte discret. A fost foarte calm, nu a urlat, i-a urmat, acceptându-și oarecum soarta”, a scris NYT citând surse din rândul pasagerilor.