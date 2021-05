Jurnalistul Protasevici, cu fața plină de vânătăi, apare într-un video în care spune că se află în spatele ”tulburărilor civile” și că este ”tratat bine” VIDEO

Jurnalistul Roman Protasevici, care a fost arestat duminică după ce autoritățile belaruse au deturnat avionul în care se afla, apare cu fața tumefiată într-un video difuzat pe rețelele de socializare și de televiziunea publică și spune că mărturisește că este în spatele ”tulburărilor civile”, relatează Reuters și AFP.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD