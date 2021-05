Un fost secretar al apărării SUA afirmă că niciunul dintre cei 8 președinți sub care a servit nu ar recunoaște Partidul Republican de astăzi

„Am lucrat pentru opt președinți. Cinci dintre ei au fost republicani. Nu cred că niciunul dintre ei ar recunoaște Partidul Republican de astăzi”, a declarat Gates, la rândul său un republican, în timpul unui interviu acordat emisiunii „Face the Nation” de la CBS News „Valorile și principiile pe care le-a reprezentat Partidul Republican sub acei cinci președinți sunt greu de găsit zilele acestea”, a adăugat acesta.Gates a afirmat de asemenea că acuzațiile nefondate formulate de fostul președinte Donald Trump privind fraudarea alegerilor din 2020 „au oferit inamicilor Americii să spună că America este o putere în declin”.Însă Gates este de părere că mulți congresmeni republicani nu cred cu adevărat aceste acuzații și că ar fi vorba de „jocuri politice decât de convingeri reale”.De asemenea acesta a lăudat-o pe reprezentanta Liz Cheney care mai devreme în cursul acestei luni a fost înlăturată din conducerea Partidului Republican fiindcă a refuzat să susțină afirmațiile lui Trump privind fraudarea alegerilor.Gates a spus despre aceasta că este o persoană „cu integritate reală”.Gates și-a început cariera în cadrul CIA la sfârșitul anilor 1960, agenție pe care a și condus-o ca director ulterior, și a fost numit secretar al apărării SUA în 2006 de către fostul președinte american George W. Bush, funcție în care a fost păstrat și în primii ani ai mandatului succesorului acestuia, democratul Barack Obama.Gates a servit de asemenea sub foștii președinți Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan și George H.W. Bush.