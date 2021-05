Atacuri armate în SUA: 12 morți, bilanțul de la sfârșitul săptămânii trecute

New York Police Department

Valul de împuşcături a provocat victime în New Jersey, Carolina de Sud, Georgia, Ohio şi Minnesota.Sâmbătă seara, două persoane au fost împuşcate la o petrecere în Camden, New Jersey, iar cel puţin 12 persoane au fost rănite.În Carolina de Sud, o fată de 14 ani a fost ucisă şi 14 persoane au fost rănite la un concert. În Atlanta, Georgia, poliţia a găsit trei victime împuşcate duminică devreme. Alte trei persoane au fost ucise şi opt rănite în faţa unui bar din Youngstown, Ohio, duminică dimineaţa devreme, în timp ce o tânără de 16 ani a fost ucisă şi şapte persoane au fost rănite într-un parc din Columbus.Împuşcături mortale au avut loc şi în Minneapolis, Minnesota, în noaptea de dinaintea marşului de duminică organizat în memoria lui George Floyd, afro-americanul ucis primăvara trecută, cu ocazia primei comemorări a morţii sale. O persoană a fost ucisă şi opt au fost rănite, dintre care una se află în stare critică.Poliţia din Minneapolis a declarat că un suspect a fost arestat, iar un al doilea a decedat.Preşedintele Joe Biden a prezentat şase măsuri pentru a remedia situaţia, printre care un proiect de lege care să pună capăt "armelor fantomă" - arme de foc fabricate artizanal şi neînregistrate - şi să consolideze sprijinul acordat agenţiilor implicate în combaterea violenţei urbane.Pe lângă împuşcăturile în masă, atacurile armate în general, inclusiv incidentele mai puţin mediatizate ce implică adesea membri ai familiei sau cunoştinţe - au înregistrat o creştere bruscă în SUA în ultimul an. Vânzările de arme au crescut la începutul pandemiei de COVID-19 în SUA. În ansamblu, 2020 a fost unul din cei mai violenţi ani din America ultimelor decenii. Până în prezent, anul acesta s-au înregistrat cel puţin 200 de împuşcături cu victime multiple.