Scandalul interviului BBC cu Prințesa Diana în 1995: Jurnalistul Martin Bashir şi-a cerut scuze prinţilor William şi Harry

Jurnalistul Martin Bashir, acuzat că a folosit metode "înşelătoare" pentru a o convinge pe Lady Diana să acorde un interviu în 1995 televiziunii britanice BBC, şi-a cerut scuze duminică prinţilor William şi Harry, însă a afirmat că este "nerezonabil" să se facă o legătură între faptele sale şi moartea mamei lor, relatează AFP, preluată de Agerpres.





La mai bine de 25 de ani după interviul exploziv cu Lady Di, un raport independent publicat joi a denunţat metodele "înşelătoare" folosite de jurnalistul Martin Bashi, în prezent în vârstă de 58 de ani, pentru a-l obţine, determinând BBC să-şi ceară scuze.





Difuzat în emisiunea "Panorama" în 1995 în faţa a 23 de milioane de persoane, interviul a propulsat cariera lui Martin Bashir şi a avut efectul unei bombe.





Prinţesa Diana a afirmat în interviu că existau ''trei persoane'' în căsătoria ei - referire la relaţia pe care prinţul Charles o avea cu Camilla Parker Bowles - şi a recunoscut că ea însăşi a avut o aventură.





Fratele Dianei, Charles Spencer, a susţinut că Martin Bashir îi prezentase extrase de cont - care s-au dovedit a fi false - dovedind că serviciile de securitate plăteau două persoane la Curtea regală pentru a o spiona pe sora sa. Acesta este ceea ce l-a determinat, potrivit lui, să-l prezinte pe jurnalist prinţesei Diana.





Martin Bashir, intervievat de The Sunday Times, a afirmat că îi pare sincer rău faţă de fiii prinţesei, Harry şi William. "Nu am vrut niciodată să îi fac rău Dianei în vreun fel şi nu cred că am făcut-o", a declarat el pentru ziar.





Prinţii William şi Harry au spus că înşelătoria în cazul interviului acordat de prinţesa Diana în 1995 pentru BBC şi practicile lipsite de etică ale postului de televiziune au înrăutăţit relaţia dintre părinţii lor şi au alimentat paranoia mamei lor.





BBC „nu a reuşit să se ridice la standardele sale de integritate şi transparenţă” privitor la interviul realizat de jurnalistul Martin Bashir cu prinţesa Diana, arată rezultatele unei anchete independente anunţate joi.





La scurt timp, prinţul William a spus că cel mai mult îl întristează faptul că mama lui nu a aflat vreodată că a fost păcălită. El a adăugat că şi şefii BBC au greșit față de prințesa Diana, „nu doar de un reporter necinstit”.





Prinţul Harry a criticat de asemenea postul de televiziune. Într-un comunicat separat, ducele de Sussex a spus că „reacţia în lanţ a unei culturi de exploatare şi practici lipsite de etică” au dus la moartea mamei sale.