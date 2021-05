VIDEO Congo: Unul dintre cei mai periculoși vulcani din lume a erupt sâmbătă noapte / Lava se întreaptă spre un oraș cu 2 milioane de locuitori

Mount Nyiragongo,a volcanic mountain overlooking the city of Goma, Eastern DRC is currently in eruption. Residents who live near the area have been told to evacuate.The last time this volcano erupted in 2002 it wrecked havoc.

More than 3000 DR Congo nationals and residents of Goma town have so far evacuated into Rwanda following the eruption of the Nyiragongo volcano.

Erupția vulcanului de pe Muntele Nyiragongo a colorat în portocaliu cerul de deasupra orașului cu 2 milioane de locuitori, mii dintre ei fugind din oraș cu bagajele pe care pot să le care, unii către apropiata frontieră cu Rwanda.Ultima erupție a lui Nyiragongo, în 2002, a ucis 250 de oameni și a lăsat fără case 120.000. Este unul dintre cei mai activi vulcani din lume și este considerat și unul dintre cei mai periculoși.Noi fisuri se deschid în munte, lăsând lava să curgă spre sud, spre oraș, după ce inițial o luase spre est, spre, Rwanda, a spus Dario Tedesco, vulcanolog din Goma.”Acum a luat la țintă Goma. Este ca în 2002. Cred că lava merge spre centrul orașului. S-ar putea opri înainte să ajungă acolo sau să continue. E greu de spus”, a adăugat acesta.