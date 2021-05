​​VIDEO Vulcanul Nyiragongo din Congo a erupt brusc

Electricitatea a fost întreruptă în oraş, unde au putut fi observate primele semne de panică. Zeci de persoane, adesea împreună cu familiile lor, se îndreptau pe jos, cu motocicleta sau cu maşina spre graniţa cu Rwanda, în apropiere.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI