India, lovită de o a doua epidemie cu o rată a mortalității de 50% / Autoritățile au creat pavilioane speciale în întreaga țară

Semnal de alarmă tras de medici

Statul Rajasthan din nord-vestul țării și Telangana din sud au declarat că numărul cazurilor de mucormicoză, cunoscută și drept ciupercă neagră, constituie o epidemie ceea ce înseamnă că toate cazurile trebuie înregistrare și raportate guvernului. Mucormicoza este o infecție fungică rară cauzată de expunerea la un anumit tip de mucegai care se găsește în mod obișnuit în sol, plante, gunoi de grajd și fructe sau legume în descompunere.Infecția are o rată de mortalitate de 50% și necesită extirparea tuturor țesuturilor afectate pentru ca pacienții să aibă șanse de supraviețuire, lucru care în cazul unor bolnavi a dus la pierderea ochilor sau a unor părți ale țesutului nazal.Emergența acestei epidemii simultane cu COVID-19 înseamnă că India trebuie acum să încerce să țină sub control infecțiile fungice ce se răspândesc rapid în timp ce țara este răvășită de coronavirusul care a dus la colapsului sistemului spitalicesc în numeroase zone.Mucormicoza a început să apară în rândul pacienților care s-au vindecat de coronavirus și medicii speculează că steroizii - folosiți în India pentru tratarea cazurilor severe de COVID-19 - ar putea suprima sistemul imunitar al organismului, făcându-l mai vulnerabil în fața infectării cu ciuperca neagră.

India a raportat miercuri un nou record mondial negativ de 4.529 de decese cauzate de COVID-19 însă numărul acestora a scăzut joi sub pragul de 4.000 pentru prima dată în ultimele șase zile Autoritățile se luptă să țină sub control o recrudescență fulminantă a pandemiei care a întins la limită sistemul medical, supraaglomerat serviciile de pompe funebre și dus la aruncarea unor cadavre în râul Gange Medic tratând un pacient căruia ciuperca neagră i-a afectat ochiul (FOTO: Uma Shankar Mishra / AFP / Profimedia Images)Deocamdată nu există un bilanț disponibil public al numărului de infecții cu ciuperca neagră însă statele au un număr tulburător de cazuri în întreaga țară.De exemplu, un reportaj BBC de miercuri nota că statul Maharashtra a raportat 1.500 de cazuri active de mucormicoză săptămâna trecută în timp ce Gurajat a înregistrat în jur de 900 luna trecută.Potrivit CNBC , guvernul din Rajasthan a comandat 2.500 de fiole ale unui ser folosit pentru tratarea mucormicozei după ce 100 de persoane au fost transferate într-un pavilion special al spitalului Sawai Man Singh din Jaipur creat special pentru cazurile de ciupercă neagră.Unități speciale pentru tratarea acestei infecții au început să apară în întreaga țară iar ministrul-șef Arvind Kejriwal a declarat joi că trei spitale majore din New Delhi vor crea pavilioane speciale pentru tratarea pacienților afectați de această nouă epidemie, potrivit Livemint Anunțul a venit după ce joi capitala indiană a raportat 185 de cazuri de mucormicoză în șapte spitale.Un articol publicat de National Geographic notează că mucormicoza poate afecta persoanele imunocompromise dacă aceștia intră în contact cu sporii ciupercii.Persoanele pot fi infectate dacă inhalează sporii sau dacă ciuperca pătrunde în organism printr-o tăietură a pielii, zgârietură sau arsură.Printre simptomele care apar în cazul infecţiei se numără nasul înfundat şi sângerări, dureri şi inflamații ale ochiului, pleoape căzute şi vedere înceţoşată sau chiar pierdere a vederii. De asemenea, pe piele pot apărea pete de culoare neagră.Medicii afirmă că în majoritatea cazurilor, pacienţii ajung la spital când infecţia este deja avansată și când și-au pierdut vederea iar singura soluție în cazul acestora este îndepărtarea chirurgicală a ochiului pentru a opri infecția să ajungă la creier.