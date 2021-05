Decizie istorică a Microsoft: Internet Explorer va fi scos la pensie după 27 de ani de la lansarea sa

„Aplicația de desktop Internet Explorer 11 va fi retrasă și nu va mai primi asistență tehnică pentru anumite versiuni ale Windows 10 de la 15 iunie 2022”, a anunțat compania fondată de Bill Gates într-o postare de pe blogul său.Anunțul vine în contextul în care compania vrea ca noul său browser Edge lansat în 2015 să preia lupta cu concurența care a depășit-o cu mult pe acest segment de piață.Chrome deținea 65% din cota de pe piața browserelor în luna aprilie a acestui an, acesta fiind urmat de browserul Safari al Apple cu 18%.Microsoft Edge are o cotă de doar 3% din piață în timp ce Internet Explorer deține o fracțiune minusculă a unei piețe pe care odată a dominat-o.Internet Explorer a fost lansat în 1995 fiind integrat în Windows 95 și a devenit un succes instant. A reușit să ucidă extrem de popularul Netscape Navigator , ajungând într-o poziție de monopol la începutul anilor 2000.În perioada de glorie a IE browserul Microsoft era folosit de către 95% din utilizatori.Însă compania fondată de Bill Gates nu a venit cu noi inovații pentru browserul Windows, lăsând să se depună praful pe Internet Explorer 6 timp de cinci ani, utilizatorii frustrați orientându-se spre noi programe.Internet Explorer a devenit sinonim cu erori, probleme de securitate și tehnologie depășită.Microsoft a lansat în cele din urmă IE7 în 2006 dar răul a fost deja făcut, compania lăsând cale liberă pentru Firefox și apoi Chrome să o depășească.De abia cu lansarea Internet Explorer 9 în 2011 Microsoft a prezentat un browser modern însă până în ziua de azi IE nu are suport pentru extensii, nu este disponibil pe dispozitive care nu folosesc Windows și nu se sincronizează automat cu alte device-uri - toate funcții de bază în cazul Chrome și Firefox.Chiar și Microsoft a admis că IE nu este ideal pentru navigatul pe internet.„De atunci, standardele open web și browsere mai noi - ca noul Microsoft Edge - au făcut posibile experiențe online mai bune și inovative”, a notat compania la momentul respectiv.