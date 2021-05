Cine e văduva care urmează să moștenească un imperiu în valoare de 90 de miliarde de dolari

Transfer de avere

Caravane de cămile

Prezență discretă

Cinci decenii mai târziu, ea gestionează acum vasta avere a familiei Safra, clădită de-a lungul a 180 de ani, trei generații și patru continente, soția răposatului miliardar devenind una dintre cele mai bogate femei de pe planetă.Unele dintre cele mai valoroase active ale familiei au trecut în posesia văduvei în vârstă de 68 de ani și a celor patru copii ai ei de la moartea lui Joseph Safra în luna decembrie a anului trecut Aceștia sunt listați ca fiind proprietarii băncii Safra Sarasin din Elveția și a Banco Safra din Brazilia, două bănci ce dețin împreună active în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari.Vicky și cei patru copii ai cuplului dețin de asemenea și filme legate de afacerile imobiliare ale familiei care includ turnul Gherkin, un zgârie-nori situat în districtul financiar City of London, și biroul familiei de pe Madison Avenue din New York.Ea și copiii ei au o avere netă combinată de peste 16,2 miliarde de dolari, potrivit Indexului Miliardarilor realizat de Bloomberg.FOTO: Artifacts Images / Cultura RF / Profimedia ImagesTransferul de avere al familiei Safra este unul dintre cele mai mari din istorie dar face parte dintr-un trend mai larg al familiilor ultra-bogate de a lăsa moștenire averi de dimensiunea unor corporații majore.Rudele miliardarului ceh Petr Kellner și ale omului de afaceri german Heinz Hermann Thiele urmează să moștenească averi în valoare de peste 25 de miliarde de dolari după ce aceștia s-au stins din viață recent.În Coreea de Sud, Hong Ea-hee, văduva răposatului CEO al Samsung, Lee Kun-hee, are acum o avere de peste 7 miliarde de dolari după ce a moștenit o parte a acțiunilor sale.Soția lui Sheldon Adelson, Miriam, controlează o avere de 34 de miliarde de dolari după ce magnatul american al cazinourilor s-a stins din viață în luna ianuarie a acestui an Iar acesta este doar începutul. În următoarele două decenii miliardarii vor transfera averi în valoare de peste două trilioane de dolari, potrivit AG și PwC.„Doar o mână de afaceri de familie reușesc să treacă de a treia generație”, afirmă Roberto Bento Vidal, un partener la Cambridge Family Enterprise Group din Brazilia, o firmă care oferă consultanță famillilor ultra-bogate.„În cazul Safra vedem un proces bine structurat care pare să fi fost contemplat de ceva timp”, susține acesta.FOTO: worldhistory.orgAverea familiei de bancheri Safra își are originile în orașul Alep din Siria unde familia a fondat banca Safra Freres & Cie în anii 1840 pentru a finanța caravane de cămile în timpul Imperiului Otoman.Alep a fost și locul de naștere al lui Jacob Safra care a mutat familia în Brazilia în 1953 unde a fondat o companie care a tranzacționat metale, mașinării și vite, ulterior creând și o bancă.Joseph, cel mai tânăr fiu al său, studia în Anglia când familia s-a mutat în America de Sud. Ani mai târziu, când sănătatea tatălui său a început să se deterioreze, s-a mutat la rândul lui în Brazilia.Acolo avea să își întâlnească viitoare soție care provenea dintr-o familie de evrei, asemenea familiei Safra, care a emigrat din Grecia în Brazilia în anii 1950 când ea era doar un copil. Cei doi s-au căsătorit în 1969.„A fost dragoste la prima vedere, o dragoste care avea să dureze până în ultimul moment al vieții sale”, potrivit raportului anual al Safra Sarasin.Vicky Safra alături de soțul ei, Joseph (FOTO: Captură video)Vicky și Joseph Safra au avut patru copii (și 14 nepoți). Jacop, în vârstă de 45 de ani și cel mai mare dintre aceștia, conduce operațiunile internaționale ale familiei, în timp ce cel mai tânăr, David, 36 de ani, supervizează firma din Brazilia.Tatăl lor, care a suferit de boala Parkinson înspre sfârșitul vieții, a petrecut peste un deceniu pregătindu-i să preia frâiele afacerilor familiei.Aceștia vor fi nevoiți să gestioneze băncile Safra într-un deceniu care va aduce schimbări majore peisajului bancar, cu competiție tot mai acerbă din partea unor noi actori din sectorul digital.În ceea ce o privește pe Vicky Safra aceasta, la fel ca soțul ei răposat care rareori a acordat interviuri, păstrează o prezență publică discretă, rarele sale apariții în public fiind de regulă motivate de activitățile ei filantropice.Aceasta avea reședința în Elveția și nu a locuit în Brazilia pentru majoritatea ultimului deceniu, potrivit unei persoane apropiate de familie.