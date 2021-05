Trump a încasat aproape 66.000 de dolari pensie de serviciu după ce a plecat de la Casa Albă

Potrivit The Hill care citează Business Insider, un purtător de cuvânt al departamentului servicii al administrației a confirmat informația.Foștii președinți au dreptul și în SUA la pensie de serviciu, după încheierea mandatului, în conformitate cu legea adoptată de Congres în 1958. Actul foștilor președinți a fost aprobat în urma dezbaterilor legate de dificultățile financiare cu care s-a confruntat fostul președinte Harry Truman după ce a părăsit funcția supremă în stat, în 1953.Truman a predat, ocazional, diverse cursuri la mai multe universități, printre care și Yale, însă a refuzat o serie de oferte din partea diverselor companii considerând că a figura pe ștatul de plată al unor corporații ar aduce atingere integrității funcției de președinte al SUA pe care o deținuse în perioada 1945-1953. Prin urmare, a ajuns să aibă probleme financiare.Potrivit Insider, foștii președinți primesc echivalentul unui salariu de ministru.Trump, care s-a lăudat adesea cu averea sa obținută mai ales din afacerile imobiliare, și-a donat salariul pe vremea când era președinte către agențiile federale.În 2020, și-a donat salariul de președinte departamentului de sănătate și asistență socială drept contribuție personală la combaterea pandemiei de coronavirus.Nu este clar dacă Trump a păstrat sau nu banii încasați ca pensie de serviciu, biroul său de presă neputând fi contactat pentru precizări notează The Hill.Averea netă a fostului președinte american Donald Trump a scăzut cu 700 de milioane de dolari în timpul celor 4 ani de mandat. Concret, averea sa a scăzut de la 3 miliarde de dolari la 2,3 miliarde în timpul președinției sale, potrivit Bloomberg. Impactul pandemiei și al celor două puneri sub acuzare de către Congres au făcut ravagii asupra afacerilor miliardarului new yorkez.