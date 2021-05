Israelul, acuzat că s-a folosit de presă pentru a-i păcăli pe liderii Hamas- AP

Foto: Profimedia Images via Digi24

Câteva ore mai târziu, armata israeliană a venit cu ”clarificări”: nu era vorba despre invadarea terestră în Gaza. Trupele erau comasate la graniță. Până la această precizare, deja foarte multe site-uri titrau că Israelul a invadat Gaza.În vreme ce armata a încercat să minimalizeze incidentul calificându-l drept o ”neînțelegere„, comentatori care cunosc foarte bine armata israeliană au spus că mass media au fost folosite ca parte a unei strategii elaborate menite să îi păcălească pe militanții Hamas și să-i atragă într-o capcană, aceștia ascunzându-se în tunelurile ce au fost bombardate. Zeci de militanți au fost astfel uciși.“Nu au mințit”, spune Or Heller, un vechi corespondent de război al postului israelian de televiziunie Channel 13. “A fost o manipulare. A fost una inteligentă și de succes”.Associated Press, bazându-se pe propriile analize ale declarațiilor emise de armata israeliană, pe convorbirile telefonice cu oficiali militari și pe relatările din teren din Gaza, a concluzionat că nu e vorba despre nicio invazie terestră și nu a difuzat știrea ca atare.Hamas nu a comentat incidentul.Sâmbătă, sediul AP din Gaza a fost bombaradat de armata israeliană, aflându-se în blocul turn care s-a și prăbușit.Declarația evazivă de vineri noaptea, menită să inducă în eroare presa, este un nou episod dintr-o relație complicată de pe care armata o are cu presa străină, mai notează AP.Peter Lerner, fost purtător de cuvânt al armatei pe relația cu presa străină, a explicat că, în general, publicul din Israel simte de foarte multă vreme că presa internațională pune accentul prea mult pe partea palestiniană a poveștii, în timp ce minimalizează îngrijorările și suferința populației din Israel, iar armata are tendința de a avea aceeași atitudine.