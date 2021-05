Ar fi putut fi o evadare ca în filme. Un tunel a fost descoperit la un centru de detenție din Australia VIDEO

Un tunel de evadare lung de 20 de metri a fost descoperit într-un centru de detenție a imigranților din Australia, spun activiștii care susțin drepturile refugiaților, relatează BBC.

Tunelul, aflat la centrul de detenție Yongah Hill de lângă Perth, ar fi fost la mai puțin de cinci metri de perimetrul centrului când a fost descoperit.

Peste 300 de persoane, inclusiv solicitanți de azil și infractori care se confruntă cu deportarea, sunt în centru.

Oficialii de imigrație nu au comentat încă aceste informații.

Tunelul duce dintr-o cameră dintr-una din clădirile de cazare și trece pe sub două garduri interioare, către gardul exterior, a declarat organizația Refugee Action Coalition.

Potrivit ABC News, un număr de deținuți au fost mutați în altă parte a complexului după descoperire.

Chris Antonio, președintele Shire of Northam, a declarat pentru ABC că tunelul are o lungime de doar 2,4 m. „Din câte știm, situația este sub control și știm, de asemenea, că nu au existat evadați, a fost doar o încercare”, a spus el.

Nu este clar câți oameni s-au aflat în spatele săpării tunelului și poliția de frontieră australiană nu a comentat încă incidentul.

Conform statisticilor Poliției de Frontieră, în prezent există 320 de bărbați reținuți în Yongah Hill. ONG-ul pentru refugiați spune că 140 dintre aceștia sunt solicitanți de azil.

Refugee Action Coalition mai spune că timpul mediu petrecut în detenție este acum de peste 600 de zile, deși mulți dintre solicitanții de azil sunt deținuți de lungă durată care sunt ținuți acolo de peste cinci ani.