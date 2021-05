Creşterea populaţiei Chinei în ultimul deceniu, la cel mai scăzut nivel din toate timpurile

​Creşterea populaţiei în China în ultimul deceniu a scăzut la cel mai mic nivel în rapoartele oficiale ce datează din anii 1950, alimentând astfel presiunile asupra Beijingului de a intensifica stimulentele pentru cupluri să aibă mai mulţi copii şi să evite un declin inevitabil, scrie Reuters.





Creşterea a încetinit de când a fost introdusă politica „un copil” la finalul anilor 1970. Rezultatele recensământului din 2020, publicate marţi, arată că numărul populaţiei din China continentală a crescut cu 5,38%, la 1,41 miliarde.

La recensământul din 2010, a fost observată o creştere de 5,84%, la 1,34 de miliarde de locuitori, iar la toate celelalte şase recensăminte oficiale, derulate din 1953, creşterea era de peste 10%.Aceste noi cifre reprezintă faptul că nu a fost atins obiectivul stabilit în 2016, ca populaţia să ajungă până în 2020 la 1,42 de miliarde. În urmă cu cinci ani, China a înlocuit politica „un copil” - iniţial impusă pentru a opri explozia demografică la acel moment - cu o limită de doi copii.În ultimele luni, presa chineză de stat a relatat că populaţia ar putea începe să se micşoreze în următorii câţiva ani. Organizaţia Naţiunilor Unite a prezis că numărul oamenilor care trăiesc în China continentală va atinge un vârf în 2030 înainte să scadă.La finalul lunii aprilie, ziarul Financial Times a scris că numărul populaţiei a scăzut de fapt în 2020 faţă de anul anterior, citând surse apropiate acestui subiect.Numărul înregistrat în 2020 a fost de fapt puţin mai mare decât 1,4005 miliarde în 2019, estimat de un sondaj oficial mai redus ale cărui rezultate au fost anunţate în februarie anul trecut.China şi-a arătat mai mult timp îngrijorarea faţă de creşterea populaţiei sale pe măsură ce căuta să îşi consolideze creşterea economică şi să impulsioneze prosperitatea.În actualul recensământ a fost observată o creştere neaşteptată a procentului tinerilor - 17,95% din populaţie avea vârsta sub 14 ani în 2020, faţă de 16,6%, în 2010.Din 2016 până în 2019, rata anuală a naşterilor a cunoscut o scădere, cu excepţia anului 2016. China nu a dezvăluit încă procentul pentru 2020.„Un declin puternic al numărului naşterilor este o chestiune sigură şi toate dovezile susţin acest lucru”, a spus Huang Wenzheng, expert în demografie de la think-tank-ul Center for China and Globalization din Beijing. „Nu este nevoie de un recensământ publicat pentru a stabili că ţara se confruntă cu o scădere masivă a naşterilor”.Chiar dacă populaţia Chinei nu a scăzut în 2020, a mai spus expertul, „o va face în 2021, în 2022 sau foarte curând”.Cuplurile din mediul urban, mai ales cele formate din persoane născute după 1990, îşi preţuiesc independenţa şi carierele mai mult decât creşterea unei familii, în ciuda presiunii părinţilor de a avea copii.Creşterea cheltuielilor de întreţinere în marile oraşe chineze a descurajat de asemenea cuplurile să aibă copii.Potrivit unui raport din 2005, o familie avea nevoie de 490.000 de yuani (74.838 de dolari) pentru a creşte un copil în China. În 2020, presa locală scria că acest cost a crescut la 1,99 milioane de yuani, de patru ori suma din 2005.​ (Sursa: news.ro