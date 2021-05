Johnson o convoacă pe Sturgeon, după ce aceasta și-a anunțat intenția cu privire la un nou referendum pentru independența Scoției

Liderul scoțian a câștigat din nou alegerile și a promis o consultare de autodeterminare pentru momentul în care va fi depășită criza Covid-19.Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, l-a invitat pe premierul scoțian, d-na Nicola Sturgeon, la un "summit al națiunilor" din Marea Britanie, după ce aceasta și-a anunțat intenția de a solicita un nou referendum pentru independență şi mai are doar un pas până la obținerea majorităţii absolute la alegerile regionale, potrivit El Periodico, citat de Rador.Johnson a trimis o scrisoare pentru d-na Sturgeon și înalții oficiali din Țara Galilor, Mark Drakeford, şi Irlanda de Nord, Arlene Foster și Michelle O'Neill, pentru a-i convoca la o întâlnire și a-i îndemna să dea dovadă de un "spirit de unitate și cooperare" pentru a reconstrui țara după pandemie.Partidul Național Scoțian (SNP) al lui Sturgeon a rămas, cu 64 de locuri, la doar unul distanță de obținerea majorității absolute în Parlamentul regional, deși ea va putea conta pe aliații săi Verzi pentru a forma un guvern și pentru a cere o nouă consultare populară privind independența Scoției după cel din 2014. Cu toate acestea, partidele unioniste au obţinut peste 50% din voturi, potrivit presei britanice.După ce și-a certificat victoria, liderul scoțian a declarat că va căuta un alt referendum "odată ce va trece criza Covid", lucru pe care Johnson îl exclusese anterior într-un interviu în "The Telegraph".Totuşi, guvernul britanic a exclus, duminică, că va aduce în instanţă eventuala legislație pe care Parlamentul scoțian o aprobă pentru convocarea noii consultări de independență.Într-un interviu acordat BBC, dna Sturgeon s-a arătat dispusă să participe la întâlnirea propusă de Londra și a asigurat că "va colabora cu oricine este necesar pentru reconstrucția după pandemie", dar a reamintit că sondajele au acordat SNP o majoritate pentru a solicita un referendum."Aș dori să vă invit să vă alăturați mie, colegilor guvernului britanic și altor persoane la un summit pentru a discuta despre provocări comune și despre modul în care putem lucra împreună în lunile și anii următori pentru a le depăși", i-a spus Johnson lui Sturgeon în mesajul său, dezvăluit de Downing Street.Premierul recunoaște că fiecare are "propriile perspective și idei" și că, prin urmare, nu vor fi întotdeauna de acord, dar este încrezător că, învățând unii de la alții, vor putea "reconstrui mai bine, în interesul poporului".Ministrul Cabinetului britanic (similar portofoliului președinției), Michael Gove, le-a cerut factorilor de decizie politică într-un interviu acordat Sky News ca "în loc să vă concentrați asupra a ceea ce desparte, concentrați-vă asupra a ceea ce unește"."Dacă vom fi prinși într-o conversație despre referendumuri și constituții, ne va fi distrasă atenția de la problemele care contează cel mai mult pentru oamenii din Scoția și din Marea Britanie", a declarat Gove.