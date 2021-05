VIDEO Ce se mai poate vedea în Texas: Un tigru se plimbă liber pe o stradă din Houston

„Bagă-l naibii înăuntru. Să te ia naiba pe tine și pe tigrul tău afurisit / Get the f--k back inside. F—k you and your f--ing tiger”, striga bărbatul care părea a îndrepta o armă spre animal, după cum se aude într-o postare pe mediile sociale. Celălalt bărbat, care părea a fi proprietarul, răspunde „Îl iau. Îl iau”, se aude în filmul postat pe Twitter.



Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx — robwormald (@robwormald) May 10, 2021

„E un adevărat tigru de Bengal care bântuie în curte și tipul acela trebuie să fie prudent”, spune femeia. „Ce naiba? De ce e un tigru?”



Felina, care purta o zgardă, se plimba în zona rezidențială de pe Ivy Wall Drive în jurul orei 8 seara când un bărbat neidentificat, purtând aparent o armă, striga către altul să-și ia tigrul înăuntru.