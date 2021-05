Confruntările dintre palestinieni și poliția israeliană din Ierusalim: Peste 300 de răniți VIDEO

Protestatarii palestinieni au aruncat cu pietre, iar poliția israeliană a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc în timpul noilor confruntări din fața moscheei Al-Aqsa din Ierusalim, în timp ce Israelul aniversează capturarea unor părți ale orașului în războiul arabo-israelian din 1967, relatează Reuters.

Societatea Palestiniană Semiluna Roșie a declarat că cel puțin 305 de palestinieni au fost răniți în urma violenței, iar 228 dintre ei au fost duși la spital. Mai mulți dintre palestinieni se aflau în stare critică, iar polițiștii au declarat că 21 de ofițeri au fost răniți.

#BREAKING Israeli police storm #AlAqsa compound in the early hours of Monday with heavy tear gas and rubber-coated steel bullets firing at worshippers in the complex and inside Mosque spaces#Jerusalem #Israel #Palestine pic.twitter.com/TCLfY8Z0SK