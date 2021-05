Economia SUA: Doar 266.000 de locuri de muncă au fost create în aprilie, departe de milionul așteptat

Doar 266.000 de locuri de muncă au fost create în aprilie, departe de milionul așteptat. Rata șomajului a crescut chiar pentru prima dată în aproape un an, la 6,1% (+0,1 puncte), a anunțat Departamentul Muncii.„Încă ieșim dintr-un colaps economic”, a spus Joe Biden de la Casa Albă, menționând că țara are încă „8 milioane de locuri de muncă mai puține decât înainte de pandemie”.Președintele american spune că asta acreditează ideea că este absolut necesar ca țara să investească în următorul deceniu aproape 4.000 de miliarde de dolari - inclusiv mai mult de 2.000 de miliarde în infrastructură - pentru a crea locuri de muncă, în special pentru cei mai puțin calificați."Acțiunile pe care le întreprindem sunt vitale (...) Eforturile noastre încep să dea roade. Dar panta este abruptă", a avertizat el.Pentru ei, motivul se găsește pe partea prestațiilor de șomaj, a căror durată a fost prelungită până la sfârșitul lunii august și suma ridicată la 300 de dolari pe săptămână, ceea ce „îi împinge pe oameni mai mult să rămână acasă decât să muncească", au spus ei.Fals, replică administrația Biden. "Nu cred că indemnizațiile de șomaj sunt într-adevăr factorul", a declarat secretarul trezoreriei Janet Yellen.Cu toate acestea, „companiile ne spun că întâmpină dificultăți în angajare” și „este evident că există oameni care nu sunt pregătiți sau nu pot să se întoarcă la muncă”, a recunoscut ea.Mulți șomeri folosesc răgazul neobișnuit oferit de aceste beneficii pentru a-și lua timp și pentru a găsi un loc de muncă mai satisfăcător, cum ar fi o poziție care să permită telemunca, potrivit economiștilor.Janet Yellen a subliniat „obstacolele în calea participării pe piața muncii”, inclusiv problema îngrijirii copiilor, școlile nefiind redeschise în totalitate sau îngrijirea membrilor familiei mai în vârstă. Și teama de a contracta Covidul rămâne prezentă.Angajatorii încearcă să atragă recruți cu salarii mai mari. Creșterea sectorului privat a fost de 3% în primul trimestru peste un an, potrivit Departamentului Muncii.Statul Montana (nord-vest) oferă 1.200 de dolari șomerilor care acceptă un loc de muncă.Prestațiile extinse de șomaj „vor expira în septembrie, dar poate oamenii cred că locurile de muncă vor fi la fel de ușor de găsit ca acum, așa că de ce să-ți iei un loc de muncă astăzi?” notează Ian Shepherdson, economist pentru Pantheon Macroeconomics.„Cred că putem obține ocuparea deplină anul viitor,” a repetat Janet Yellen.