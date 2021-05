”Era Putin”, sărbătorită de elevii din Siberia printr-o defilare cu portretele președintelui rus

Elevii siberieni au mărșăluit cu portrete ale președintelui rus Vladimir Putin pentru a sărbători „era” sa în timpul procesiunilor din orașul lor dedicate Zilei Victoriei, a informat joi presa, scrie The Moscow Times.

Copiii din Irkutsk au fost fotografiați ținând poze cu Putin și purtând uniforme în stil militar și berete roșii ale mișcării patriotice ”Young Army” formată în 2015 de Putin.

Criticii au acuzat autoritățile că au militarizat societatea cu mișcarea, o acuzație pe care ministrul rus al apărării a respins-o.

Organizatorii din orașul Vikhorevka, la 4.500 de kilometri est de Moscova, au declarat că marșul face parte dintr-o serie de evenimente care marchează victoria sovietică asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, precum și de ziua Sfântului Gheorghe.

"Am decis să marcăm coloana noastră cu portrete ale lui Putin și citate din discursurile sale", a declarat Alexander Starukhin, șeful filialei regionale a Armatei Tineretului, pentru site-ul de știri Tayga.info din Siberia.

„Proiectul nostru„ We are Bound by One Fate ”este dedicat Sfântului Gheorghe și include mai multe etape”, a spus Starukhin.

El a adăugat că una dintre etape include o „procesiune costumată care reprezintă diferite ere, inclusiv era Putin”.