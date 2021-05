Criza din India privită prin ochii unchiului vicepreședintelui SUA. Kamala Harris: “Nu-ți face griji, unchiule. Voi avea grijă de fiica ta”

Profesorul universitar pensionat a povestit despre discuția sa cu Kamala Harris într-un interviu via Zoom, acordat joi, din locuința sa din New Delhi.Unchiul vicepreședintelui SUA a spus că a vorbit cu aceasta și cu soțul ei, Doug Emhoff, destul de mult, nepoata sa asigurându-l că va avea grijă de fiica sa care trăiește la Washington. “Nu-ți face griji, unchiule. Voi avea grijă de fata ta. Vorbim destul de mult”, își amintește că i-a spus Harris în conversația care a avut loc în luna martie.A fost ultima oară când au avut ocazia să-și vorbească. De atunci, coronavirusul a făcut ravagii în India, pandemia fiind scăpată de sub control, aducând sistemul sanitar în pragul colapsuluiAstfel, în vreme ce criza sanitară din India ridică probleme diplomatice și umanitare pentru administrația Biden, pentru vicepreședintele Kamala Harris are și implicații personale: mama sa s-a născut într-un sat indian și, ajunsă apoi cercetător în SUA, și-a dus fiica deseori în vizite pe meleagurile natale.De altfel, de-a lungul carierei sale politice și în campania electorală de anul trecut, prima femeie și prima persoană de origini afro-asiatice care a ajuns vicepreședinte al SUA a evocat adesea amintirile din copilărie și influența pe care au exercitat-o asupra ei călătoriile în India.Vineri, Kamala Harris este așteptată să țină un discurs la un eveniment organizat de Departamentul de Stat, pe tema eforturilor de combatere a pandemiei din India. În acest context, este de așteptat ca Harris să exprime solidaritatea SUA cu națiunea indiană.Kamala Harris povestea, adesea, despre vremea în care se plimba de mână cu bunicul ei, P.V. Gopalan, vorbindu-i despre democrație și libertate. “Plimbările acelea pe plajă, cu bunicul meu, la Besant Nagar, sunt cele care au avut un impact profund asupra mea, asupra a ceea ce sunt astăzi”, povestea ea, la un eveniment caritabil din 2018.De multe ori, Kamala a vorbit despre mama sa Shyamala Gopalan (care nu mai trăiește) ca despre o femeie încăpățânată și puternică care a lăsat în urmă tradiția și a decis să părăsească India pentru a deveni cercetător la Universitatea Berkeley din California. În copilărie, obișnuia să meargă în India aproape în fiecare an, însă acum doar unchiul și mătușa sa mai trăiesc acolo din toată familia. O altă mătușă s-a stabilit în Canada.Balachandran a spus că, dacă în trecut auzea despre cunoștinței ale unor cunoștințe care s-au îmbolnăvit de Covid, acum află despre oameni pe care îi cunoaște personal, sau cu care a lucrat, oameni care se îmbolnăvesc și unii chiar pierd lupta cu viața.“Situația este destul de gravă în India”, spune el. Balachandran se consideră însă norocos pentru că, odată ce a ieșit la pensie, stă mai mult în casă, iese doar din când în când pentru cumpărături astfel încât riscurile infectării sunt mici. ”Nimeni nu mă poate infecta, doar eu însumi”.Sora sa, Sarala, s-a autoizolat și ea într-un apartament din Chennai. În plus, amândoi sunt complet imunizați, ceea ce, recunoaște el, este un lux în India de astăzi, în condițiile în care există o criză de vaccinuri.Inițial, SUA au refuzat să ridice interdicția de export pentru producătorii de vaccinuri, fiind intens criticate de liderii din India. Apoi, în aprilie, pe măsură ce criza a luat amploare, Indi a cerut ajutorul SUA și al altor state occidentale.În timp ce Germania, Arabia Saudită și chiar țara rivală Pakistan s-au oferită să ajute cu provizii, liderii de la Washington au continuat să fie reticenți.Nepoata vicepreședintelui SUA, Meena Harris, a făcut numeroase apeluri la acordarea de asistență în regim de urgență, redistribuind pe twitter o serie de mesaje în acest sens. SUA au anunțat însă ridicarea interdicției pentur exporturi și au anunțat că vor trimite echipamente de protecție pentru personalul medical, butelii de oxigen și antivirale.S.V. Ramanan, administratorul templului Shri Dharma Sastha Temple din orașul bunicului indian al vicepreședintelui american vede lucrurile mai nuanțat și nu se grăbește să critice SUA. “Fiecare are prioritățile sale. America a trecut și ea prin ceva similar și noi i-am ajutat atunci. Acum ne ajută ei pe noi”, a spus bărbatul.Nici unchiul G. Balachandran nu crede că nepoata sa poate fi învinovățită pentru reacția târzie a SUA. Acesta a spus că, așa cum o cunoaște pe Kamala Harris, ar fi făcut tot ce îi stă în putință.Deși speră că aceasta va putea veni, la un moment dat, în vizită în India, deocamdată se mulțumește să vorbească pe telefon. De cele mai multe ori, convorbirile sunt legate doar de familie. ”Nu prea discutăm despre afacerile de politică internă din India”, a glumit el. ”Are o întreagă ambasadă care îi trimite note informative în fiecare oră”, a mai comentat el. “Aș vrea să putem fi împreună, cu toții, toată familia. Dar e cam mult să ceri asta acum”.