VIDEO Senator american, surprins la volan cu un fundal fals în timpul unei ședințe Zoom

Senatorul Andrew Brenner a intrat luni în ședința virtuală în timp ce purta centura de siguranță și se afla în trafic, acesta alegând un fundal al aplicației care părea să arate că se află în biroul de la domiciliul său, potrivit Gizmodo La începutul apelului legiuitorul republican a apărut stând în mașina sa parcată. Acesta și-a luat apoi telefonul după ce ședința începuse de aproape două minute și a întrerupt înregistrarea video pentru aproximativ 40 de secunde.După ce a revenit video în apel Brenner era cu fundalul virtual pornit și, puțin mai târziu, și-a pus și centura de siguranță.Mai devreme în cursul zilei respective legislativul local al statului Ohio introdusese o lege care ar „interzice condusul în timp ce este folosit un dispozitiv de comunicare electronică”.Legislația propusă de guvernatorul republical al Ohio anul trecut ar interzice scrierea, trimiterea și citirea de mesaje text, urmărirea sau înregistrarea de imagini video, fotografiatul sau livestream-urile.Pedepsele pentru cei care au un accident de mașină în timp ce folosesc un dispozitiv electronic ar urma să fie similare cu cele aplicate șoferilor aflați sub influența alcoolului.Brenner a declarat pentru The Columbus Dispatch că într-adevăr conducea în timpul apelului dar că „nu am fost distras. Eram atent la condus și ascultam [ședința]. Am avut două ședințe consecutive care se aflau în locații diferite”.„De fapt am fost în alte apeluri, numeroase apeluri în timp ce conduceam”, a continuat acesta. „Apeluri telefonice în general dar la apelurile video nu sunt atent la imaginile video. Pentru mine este ca un apel telefonic”, a explicat legiuitorul.