Politico: Conservatorii francezi, în derivă după „sărutul morții” al lui Macron

Conservatorii francezi au fost aruncați într-o criză după ce un președinte regional a rupt rândurile pentru a forma o alianță cu partidul președintelui Emmanuel Macron, relatează Politico.



Renaud Muselier, președintele regiunii Provence-Alpes-Côte d’Azur, va candida pentru a fi reales în luna iunie alături de partidul La République En Marche (LREM) al lui Macron. Conform înțelegerii mediate de premierul Jean Castex duminică, LREM își va retrage propriul candidat la aceste alegeri.

Mutarea i-a șocat pe Les Républicains, conservatorii care au fost odată forța politică dominantă a Franței dar care acum se zbat să își revină după o înfrângere zdrobitoare la ultimele alegeri prezidențiale.



Virajul către dreapta al lui Macron

François Baroin, membru Les Républicains și primar al orașului Troyes, i-ar fi spus lui Muselier să nu „tragă un glonț în capul dreptei”.Analiștii au văzut manevra drept un efort din partea taberei lui Macron, inițial văzut ca un centrist, de a câștiga mai mult teritoriu politic pe dreapta, lăsând-o pe extremista Marine Le Pen drept singura sa concurentă în zona respectivă a spectrului politic.„Este o lovitură de knock-out din partea lui Macron care încearcă să distrugă dreapta”, afirmă Stéphane Zumsteeg, un analist de la firma de sondare a opiniei publice Ipsos. „Încearcă să deruteze alegătorii și să devoreze tot spațiul dintre el și Marine Le Pen”, susține acesta.Sondajele de opinie prognozează că Macron și Le Pen s-ar confrunta în al doilea tur în viitorul scrutin prezidențial programat să aibă loc în 2022.Marți, conservatorii au dat înapoi cu privire la decizia inițială de a-și retrage susținerea față de Muselier, încercând să minimalizeze trădarea.„Aceasta este o mișcare politică din partea En Marche deoarece știu că au eșuat și nu au candidați”, a afirmat Christian Jacob, președintele Les Républicains, marți dimineața.„Ei complotează împotriva noastră și trebuie să ne ferim de atacurile lor”, a mai spus acesta.Greii Les Républicains au considerat pentru scurt timp un candidat rival împotriva lui Muselier înainte să se declare mulțumiți de asigurările acestuia că alianța sa cu LREM va fi limitată. Însă deocamdată rămâne neclar câți membri ai partidului lui Macron vor intra pe lista lui Muselier.FOTO: Zefrog / Alamy / Profimedia ImagesComentatorii francezi au descris înțelegerea dintre Muselier și En Marche drept un moment de reper. Macron a virat către dreapta încă de când a fost ales, abandonându-și abordarea de „nici dreapta, nici stânga” față de politică și implementând politici de dreapta cu privire la ca securitate, islamism și imigrație.Marți, ziarul de centru-dreapta Le Monde titra că Macron „îi aruncă în aer” pe Les Républicains. Publicația de stânga Libération a publicat o caricatură cu Le Pen și Macron devorându-i pe conservatori sub titlul „2022, Ce va rămâne din dreapta?”.Macron i-a slăbit deja pe Les Républicains după ce le-a furat mai multe figuri marcante din rândul lor prin oferirea de funcții importante în guvernul lor. Premierul Jean Castex intră în această categorie, la fel ca predecesorul său, Edouard Philippe, acum primar al orașului Le Havre și unul dintre cei mai populari politicieni din Franța.Însă mutarea lui Macron de a se alia cu alte partide este văzută și ca o mișcare defensivă întrucât LREM s-a chinuit să își construiască o bază electorală și se confruntă cu perspectiva unor eșecuri răsunătoare în multe locuri la alegerile regionale.„En Marche riscă să piardă destul de mult la următoarele alegeri. Prin susținerea [Les Républicains] ei arat[ că sunt un baraj împotriva extremei drepte”, afirmă Zumsteeg, explicând că „iar în cazul în care candidatul de dreapta câștigă, ei pot părea ca un actor politic cheie și să spună că și ei au câștigat alegerile”.Muselier a încercat să minimalizeze semnificația înțelegerii sale cu En Marche înaintea unei întruniri a liderilor conservatori:„Nimeni nu îmi poate pune la îndoială loialitatea față de partidul meu politic și le voi cere sprijinul lor”, a declarat acesta luni. Marți, liderii Les Républicains au petrecut ore bune încuiați în sediul din Paris al partidului, încercând cu disperare să găsească soluții pentru a limita daunele și să pună trădarea într-o lumină pozitivă.„[Înțelegerea] este o dovadă a vitalității partidului”, a afirmat Pierre-Henri Dumont, un legiuitor al Les Républicains”, adăugând că „LREM are toate puterile, controlează președinția, Adunarea Națională (n.r. camera inferioară a parlamentului francez), și cu toate acestea trebuie să încheie o înțelegere cu opoziția [înaintea alegerilor]”.„Arată cât de puternici suntem”, a încercat să sublinieze Dumont.Însă pentru mulți observatori mutarea a arătat slăbiciunea conservatorilor și eșecul liderilor partidului de a-și ține sub control candidații la alegeri.