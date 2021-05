FOTO Europa neexplorată: 9 țări de vizitat după pandemie

Pentru natură imaculată: Finlanda

Pentru o vacanță liniștită: Estonia

Pentru șarm clasic: Luxemburg

Pentru explorare activă: Slovenia

Pentru peisaje spectaculoase: Islanda

Pentru a ieși de pe hartă: Liechtenstein

Pentru un țărm superb: Muntenegru



Pentru izolare reală: Insulele Feroe

Pentru susținerea economiei locale: România

Deși mai puțin asociate cu turismul, acestea au suficiente lucruri de oferit vizitatorilor și adesea nu sunt la fel de aglomerate ca marile destinații de pe radarul european.De la orașe fermecătoare la păduri seculare și peisaje montane, uite 9 dintre cele mai subapreciate țări europene pe care ai putea să le iei în considerare când îți planifici următorul concediu.Cu mult mai puțin turiști decât învecinatele Norvegia și Suedia, Finlanda oferă ocazia perfectă de a te pierde (în gânduri, nu la propriu) în pădurile sale înalte și lacurile cristaline din parcurile naturale ale țării. Atât timp cât ai grijă să nu îți iasă în cale vreun urs brun sau un elan, te poți bucura de Soarele de la Mizeul Nopții sau de Aurorele Boreale care iluminează cerul noaptea cu un ceai cald sau un vin fiert în mână.FOTO: Pekka Parvianen / Sciencephoto / Profimedia ImagesCu o populație de doar 1,3 milioane de locuitori, Estonia este una dintre țările europene cu cea mai mică densitate a populației și a cam trecut sub radar când vine vorba de turismul în masă. Capitala sa Tallinn este o combinație de străzi medievale, districte de business moderne și promenade la malul Mării Baltice.Cu 50% din restul țării acoperită de păduri, este ușor să scapi de forfota și gălăgia marilor orașe și să găsești puțină liniște.FOTO: Juliane Jacobs / Panthermedia / Profimedia ImagesMicuțul ducat (deși titulatura oficială e Marele) este adesea trecut cu vederea în favoarea vecinilor săi mai faimoși, Franța și Germania. Însă capitala sa ce amintește de basme, castelele medievale și satele pitorești merită cu siguranță o vizită.În pofida dimensiunii sale reduse, țara are multe de oferit, chiar și pentru iubitorii naturii, având piste de biciclete bine întreținute, trasee pentru drumeții pe dealurile sale împădurite și văi din care nu lipsesc podgoriile și cramele.FOTO: Christian Kober / robertharding / Profimedia ImagesSituată între Italia, Austria, Ungaria și Croația, Slovenia este un vis nedescoperit pentru cei cărora vor să își petreacă vacanța în aer liber. De la schiat pe crestele înzăpezite ale Alpilor Iulieni la plimbatul cu ghiozdanul în spate prin păduri virgine la carvernele subterane magice ale Peșterii Postojna , oportunitățile pentru aventură sunt nelimitate.Adăugați la acestea lacuri superbe, cascade magnifice și râuri de culoarea turcoazului și veți avea un concediu cu adevărat memorabil. Ah, și nu ratați cremeșul tradițional făcut în zona Lacului Bled dacă ajungeți în zonă.FOTO: Klemen R. / Panthermedia / Profimedia ImagesPuține locuri ne inspiră atât de multă uluire ca natura Islandei. Cunoscută pe drept drept Tărâmul de Foc și Gheață, țara nordică găzduiește unii dintre cei mai activi vulcani ai lumii și o parte a celor mai mari ghețari din Europa.Este de asemenea un paradis pentru amatorii de drumeții, având trasee care te duc pe munți accidentați, la izvoare de apă fierbinte, cascade spectaculoase și câmpuri de lavă care îți vor tăia respirația (și nu doar dacă te apropii prea mult de gazele toxice emise de vulcani).FOTO: Ivan Kmit / Alamy / Profimedia ImagesAceastă minusculă țară care stă înghesuită între Elveția și Austria nu are un aeroport propriu însă să ajungi aici cu mașina sau trenul din țările învecinate este floare la ureche. Iar odată ce ajungi în micuțul principat vei avea suficiente de văzut de la clădirile și castelele medievale la peisajele montane.Bonus: Liechtenstein oferă suficiente locuri pentru schiori iarna și acestea nu-s la fel de aglomerate ca stațiunile mult mai celebre din Europa.FOTO: Andre Jenny / Alamy / Profimedia ImagesAflat pe malul Mării Adriatice, Muntenegru este o țară caldă și primitoare în care stâncile și munții împăduriți adesea se întâlnesc cu plajele și apele imaculate. Casele cu acoperiș portocaliu care presară coastele completează peisajele idilice și mereu există opțiunea de a merge și înspre interiorul țării pentru a scăpa cu adevărat de mulțimi.Dacă vrei cu adevărat să te abați de la potecile bătătorite și să te aventurezi în teritoriu neexplorat, Insulele Feroe, aflate departe în Oceanul Atlantic, sunt perfecte pentru tine. Este imposibil să nu te îndrăgostești de stâncile spectaculoase, de pufinii adorabili, valurile care se sparg de țărm și mlaștinile uneori cam sinistre.Cu siguranță nu te vei plictisi întrucât arhipelagul Feroe este alcătuit din 18 insule diferite. Ai grijă însă să îți pui suficiente haine fiindcă vremea poate fi extrem de imprevizibilă.FOTO: Patrick Dieudonne / robertharding / Profimedia ImagesLa fel ca în toată lumea, și la noi în țară sectorul turistic a fost printre cele mai afectate (dacă nu cel mai afectat) de pandemia de COVID-19. Așa că dacă vrei să îți cheltui banii de vacanță și să și susții economia locală, un concediu în România e varianta de luat în calcul mai ales că sunt convins că nu ai văzut toate lucrurile pe care țara noastră le are de oferit.Sigur, nu te pot condamna dacă nu vrei să dai bani pe prețuri demne de Ibiza la mare sau de Hallstätt pe Valea Prahovei dar turismul nu înseamnă doar hotelieri și poți găsi o grămadă de pensiuni cu gazde minunate și prețuri ok sau, în funcție de destinație, poți închiria un apartament întreg pe Airbnb pentru jumătate sau chiar o treime din costul unei camere de hotel.Uite ce spune Euronews în descrierea sa despre țara noastră, care începe, bineînțeles, cu o referință la Dracula:„Faimoasă pentru asocierea sa cu Dracula lui Bram Stoker, România este tărâmul unor vârfuri montane abrupte, castele cu turnuri înalte și orașe medievale care par neschimbate de trecerea timpului. Cu muzee țărănești fascinante și sate rustice care arată cultura tradițională a țării și trasee pentru descoperirea deltei și faunei naturale, numeroase lucruri îți pot captiva interesul aici”.Biserica fortificată din Biertan, județul Sibiu (FOTO: Gary Cook / robertharding / Profimedia Images)