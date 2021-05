​​VIDEO Poliţia turcă a arestat zeci de manifestanţi de 1 Mai

Cel puţin 11 persoane au fost arestate şi la Ankara, după ce au încercat să protesteze sâmbătă, au informat mass-media locale.

Turkish police detain demonstrators as they clash during a May Day rally marking the international day of the worker in Istanbul, on May 1, 2021. #1Mayıs #1MayisEmekveDayanismaGunu #1May #MayDay2021 pic.twitter.com/El5VqtXBiN