Povestea fetiței orfane ”Frumoasă ca Zăpada” născută în China și ajunsă fotomodel Vogue

Albinismul este o condiție genetică extrem de rară care afectează pigmentul, astfel încât pielea și părul sunt albe, iar ochii sunt foarte sensibili la lumină.Angajații orfelinatului au botezat-o Xue Li: Xue înseamnă ”zăpadă”, iar Li ”frumoasă”. Fata povestește pentru BBC că a fost adoptată când avea trei ani și a plecat în Olanda unde locuiește cu mama și sora ei. Mama sa a considerat că numele nu putea fi ales mai bine și l-a păstrat. În plus, a considerat că este bine să păstreze legătura cu ceea ce înseamnă moștenirea ei culturală chineză.”La vremea la care m-am născut eu, în China, era în vigoare politica guvernului care obliga cuplurile să aibă doar un copil. Erai extrem de ghinionist dacă se întâmpla ca acel copil să sufere și de albinism. Unii copii, așa cum a fost cazul meu, au fost abandonați, alții au fost închiși, iar dacă erau trimiși la școală, părul lor era vopsit negru. În unele țări din Africa, sunt vânați, li se taie membrele sau sunt uciși pur și simplu, vracii folosindu-le oasele pentru tot felul de leacuri despre care oamenii cred că vindecă tot felul de boli. Desigur, asta nu este adevărat, sunt doar mituri. Am fost norocoasă că am fost doar abandonată”, a povestit adolescenta.Păriniții săi biologici nu au lăsat nciiun fel de informații atunci când au abandonat-o, așa încăt nici măcar nu știe data exactă a nașterii. În urmă cu un an, și-a făcut o radiografie la mână pentru a avea a stabili cu mai mare precizie vârsta, iar doctorii au ajuns la concluzia că avea 15 ani.De modelling s-a apucat din întâmplare la vârsta de 11 ani, pentru că mama sa cunoștea un designer originar din Hong Kong. Apoi a început să meagră la ședințe foto în Londra pentru Brock Elbank, portretul ei ajungând pe instagram unde a fost remarcat de o agenție de modelling care recruta fotomodele pentru campanii destinate persoanelor cu dizabilități.A ajuns apoi în ediția italiană a revistei Vogue în 2019, număr care o avea pe copertă pe Lana del Rey. În lumea modei, a arăta diferit este un atuu, nu un blestem, chiar dacă meseria prezintă și mici provocări.Condiția ei o face să aibă o vizibilitate de doar 8-10 la sută. În plus, nu poate privi direct spre lumină dacă aceasta este foarte puternică. Adolescenta mai spune că, făcând această muncă, vrea să Ie transmită copiilor care au aceeași condiție genetică sau au dizabilități ori sunt pur și simplu diferiți că pot face în viață orice își doresc.