VIDEO Israel: Zeci de mii de oameni s-au adunat pentru pelerinajul Lag Baomer

În 2019, organizatorii au estimat numărul de pelerini a fost de 250.000. Anul trecut, evenimentul a fost anulat din cauza restricțiilor de sănătate.









O țară de 9,2 milioane de oameni care conduce cea mai intensă campanie de vaccinare din lume, Israelul a ieșit treptat din a treia carantină la începutul lunii februarie, după ce a luat măsuri stricte timp de aproape un an pentru a combate virusul, inclusiv interzicerea evenimentelor publice.Obligația de a purta o mască în locuri publice a fost ridicată duminică.Pelerinajul, care are loc în sărbătoarea evreiască a Lag Baomer, se desfășoară în Meron, în nordul Israelului, în jurul presupusului mormânt al rabinului Shimon Bar Yochaï, un talmudist din secolul II e.n., căruia îi se atribuie scrierea Zoharului, lucrare centrală a misticismului evreiesc.Lag Baomer este o vacanță plină de bucurie care marchează amintirea sfârșitului unei epidemii devastatoare în rândul studenților unei școli talmudice din acea vreme.Autoritățile au permis prezența a 10.000 de persoane în incinta mormântului, dar, potrivit organizatorilor, peste 650 de autobuze au fost închiriate în toată țara, adică aproximativ 30.000 de persoane.Într-o declarație, poliția israeliană a chemat participanții „să respecte instrucțiunile, astfel încât sărbătorile să treacă fără incidente”.Aproximativ 5.000 de polițiști asigură securitatea evenimentului.Magen David Adom, echivalentul Israelului pentru Crucea Roșie, a declarat că tratează 85 de persoane, unele leșinând de căldură și supraaglomerare, iar altele ușor arse de focuri de tabără aprinse ritual în fiecare an.