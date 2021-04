”Am crezut că voi muri”. Protestatarii din Myanmar descriu tortura pe care au suferit-o în detenție

Tânărul de 19 ani a spus că a fost dus într-un complex militar, i-au legat mâinile și a fost bătut în repetate rânduri de gardieni, care foloseau cabluri, patul armelor și sticle.





„Comandantul mi-a legat mâinile de la spate și a folosit foarfeca pentru a-mi tăia urechile, vârful nasului și gâtul. Mi-a lovit capul cu o sticlă, m-a bătut și a simulat că mă împușcă folosind arma pentru a mă amenința imediat ce am ajuns la stația lor. Apoi a lăsat soldații din subordinea a să mă bată în acea noapte ", a spus el.



Soldații l-au acuzat că a dat bani Mișcării de Neascultare Civilă, în care medicii, lucrătorii și funcționarii publici au intrat în grevă pentru a paraliza economia și a dărâma junta, condusă de generalul Min Aung Hlaing.



"M-au bătut cu un cablu, au folosit un fir de cablu mare și l-au împletit cu alte două fire de cablu pentru a-l face mai mare. Ne-au forțat să stâm în genunchi, cu spatele drept, și ne-au lovit cu pumnii și cu picioarele. Când am căzut la pământ, ne-au lovit cu firul de cablu. M-a durut atât de mult... Le-am spus chiar să mă omoare în loc să mă tortureze, a fost atât de dureros", a spus adolescentul.



La trei săptămâni după calvar, el rămâne ascuns. Rănile sale se vindecă, dar încă are dificultăți la mers.



În timpul bătăilor, un lucru l-a ținut. „Am crezut că sunt pe punctul de a muri, dar trebuie să rămân puternic, nu puteam mânca ceea ce mi-au dat, dar m-am forțat să mănânc pentru a rămâne în viață, trebuie să fim eliberați și când vom fi eliberați putem participa la proteste din nou ", a spus tânărul de 19 ani.



Cicatricile sale, atât fizice, cât și mentale, sunt o amintire constantă a cruzimii grotești a militarilor și a lipsei de respect față de civilii pe care pretind că îi conduc.



El este unul dintre cele peste 4.400 de persoane reținute de forțele de securitate din Myanmar de când armata a preluat puterea printr-o lovitură de stat, la 1 februarie, potrivit Asociației de Asistență pentru Prizonierii Politici. Acșiunea, care face parte dintr-o represiune sistematică și sângeroasă asupra oricărei opoziții percepute la preluarea puterii, a cuprins politicieni, protestatari, jurnaliști, muncitori, vedete și chiar copii.Multe persoane au fost luate în raiduri terifiante nocturne sau răpite de pe străzi și ținute în sedii secrete, fără ca familiile lor săștie unde sunt. Se știe puțin despre condițiile în care sunt ținuți.Însă relatările celor care au fost eliberați și ale rudelor lor, precum și de la cei care au ales să părăsească armata, detaliază acte brutale de violență și tortură.Adolescentul călătorea înapoi la Yangon de la Bago pe motoreta sa, când a spus că a fost oprit la un punct de control militar pe 9 aprilie. A fost o călătorie lungă și deja era târziu. În acea zi a avut loc una dintre cele mai letale represiuni împotriva protestatarilor, cu peste 80 de oameni uciși de forțele de securitate din oraș, potrivit AAPP.Căutându-i geanta și telefonul, soldații au găsit imagini cu el cu un scut la proteste.