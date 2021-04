Un fost consilier al administrației Obama a fost arestat pentru fraudă și spălare de bani

Seth Andrew a fost pus sub acuzare de procurorii din New York pentru fraudă prin cablu, spălare de bani și fals în scris.Procurorii americani afirmă că Andrews a ajutat în 2005 la crearea unei rețele de școli charter în orașul New York și a părăsit rețeaua în 2013 pentru a accepta un post la Departamentul de educație al guvernului american, devenind ulterior consilier senior la Biroul pentru educație tehnologică al Casei Albe.Bărbatul și-a dat demisia de la Casa Albă în noiembrie 2016 și a tăiat legăturile cu rețeaua de școli în ianuarie 2016. Acesta a fost arestat marți în Manhattan și eliberat pe cauțiune după o primă apariție în fața instanței.Președintele rețelei de școli, Natasha Rivers, a declarat că aceasta a alertat autoritățile după ce a aflat de retragerile neautorizate de fonduri.„Seth a părăsit rețeaua noastră în 2013. Acțiunile de care este acuzat reprezintă o trădare profundă a tot ceea ce reprezentăm pentru voi și copiii dumneavoastră, profesori și familiile pe care le deservim”, a afirmat aceasta.Procurorii afirmă că Andrew s-a folosit de fostele sale legături cu rețeaua de școli pentru a fura 218.000 de dolari din fondul de rezervă al acestora.Bărbatul și-ar fi folosit adresa de mail afiliată rețelei pentru a convinge băncile că încă lucrează la aceasta și este autorizat să efectueze retrageri.Rechizitoriul întocmit de procurori afirmă că Andrew a „încercat să ascundă surse fondurilor furate...și să pară că acestea aparțineau unei organizații non-profit pe care acesta a fondat-o și pe care pare să o controleze în prezent”.