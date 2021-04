„Space Wars”: Elon Musk continuă războiul cu Jeff Bezos printr-o referință la anatomia masculină

Can’t get it up (to orbit) lol — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021

The New York Times a relatat luni că Blue Origin a înaintat o contestație Biroului Guvernamental de Contabilitate al SUA cu privire la decizia NASA de a acorda SpaceX un contract în valoare de 2,9 miliarde de dolari pentru a dezvolta un lander lunar.CEO-ul Blue Origin Bob Smith a declarat pentru The Times că NASA a greșit în evaluarea ofertelor depuse de compania sa, SpaceX și o a treia firmă, Dynetics.Musk a răspuns pe Twitter la știre cu o referință nu tocmai subtilă la anatomia masculină, afirmând că: „Nu pot s-o ridice (pe orbită) lol”.Gluma a făcut aluzie la faptul că Blue Origin nu a reușit încă să lanseze cu succes un zbor orbital cu rachetele sale.Blue Origin a lansat mai devreme în cursul acestui an sistemul său de rachete suborbitale New Sheperd însă continuă să rămână în urma SpaceX în noua cursă spațială.Disputa dintre Musk și Bezos a început în urmă cu mai mult de 15 ani când o conversație despre rachete reutilizabile nu a decurs amiabil.De atunci cei doi miliardari s-au atacat reciproc frecvent cu privire la planurile lor pentru colonizarea spațiului și ocazional au lansat atacuri și la adresa celorlalte afaceri ale lor, Tesla și Amazon.