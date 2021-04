Curtea Supremă a Statelor Unite, chemată să se pronunțe asupra portului de arme de foc în afara locuinței

Înalta curte, care are șase din nouă magistrați conservatori, va examina în toamnă o lege din New York contestată de filiala locală a Asociației Naționale a Armelor (NRA) și de doi proprietari de arme.Conform acestei legi vechi de un secol, statul New York a acordat permise pentru port armă acestor doi bărbați, dar numai pentru a merge la poligon sau pentru a vâna, dar nu și în scopuri de autoapărare. După ce au pierdut în instanțele federale, au făcut apel la Curtea Supremă.Acesta din urmă a anunțat luni că va accepta apelul lor, dar va răspunde doar la o întrebare: „Refuzul statului de a acorda reclamanților permisiunea de a purta arme ascunse în scopuri de autoapărare încalcă al doilea amendament al Constituție?”Acest amendament, care face obiectul unor interpretări divergente, afirmă că „o miliție bine organizată fiind necesară pentru securitatea unui stat liber, dreptul poporului de a deține și de a purta arme nu va fi încălcat”.Pentru susținătorii armelor de foc, acesta garantează dreptul de a purta arme pentru fiecare cetățean. Cu toate acestea, alții consideră că autorii Constituției au dorit doar să protejeze dreptul de a deține și utiliza arme în cadrul unei forțe de menținere a ordinii, cum ar fi armata sau forța de poliție.Într-o hotărâre importantă din 2008, Curtea Supremă a decis că al doilea amendament protejează dreptul de a deține o armă acasă. Dar lăsase la latitudinea orașelor și statelor să reglementeze portul în afara casei, ceea ce explică existența unor mari diferențe în țară.